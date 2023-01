Fumo: pediatra Farnetani, ‘bene Schillaci, anche all’aperto rischi per bimbi e mamme’

Gennaio 18, 2023

Milano, 18 gen. (Adnkronos Salute) – Creare una ‘generazione libera dal tabacco’. E’ la missione annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci. E si guadagna il plauso dei pediatri, anche in riferimento all’intenzione di estendere i divieti sul fumo. “Approvo in pieno le normative” prospettate dal ministro, osserva Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta. “Io dico sempre che se l’allattamento al seno fa bene a tutto, il fumo, al contrario, fa male a tutto. E’ dunque giusto ridurre ulteriormente l’esposizione al fumo”. Il ministro, fra le misure al vaglio, cita quella di estendere il divieto di fumo in altri luoghi all’aperto in presenza di minori e donne in gravidanza. E per Farnetani è la strada giusta: “Anche all’aperto infatti ci può essere inalazione passiva”.

In generale, fra gli aspetti negativi, il pediatra cita pure “l’odore di fumo che viene assorbito dagli indumenti”. E, a suo avviso, è anche una questione di “cattivo esempio” che va considerata. E in questo senso, secondo l’esperto, il discorso vale “anche per la sigaretta elettronica, cioè anche se non c’è l’inalazione passiva di fumo. Resta infatti immutato il cattivo esempio di tenere qualcosa in bocca, con tutta la valenza di ‘stampella psicologica’ che questa azione rappresenta”.