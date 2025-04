Giubileo, Ordini infermieri in piazza a Roma per la prevenzione

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) – La Fnopi – Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche domani 5 aprile, dalle 10 alle 16, animerà a Roma due delle quattro piazze per la prevenzione promosse in occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Conferenza episcopale italiana. In piazza della Chiesa Nuova le infermiere e gli infermieri di Opi Napoli metteranno al centro dell’attenzione la prevenzione dell’arresto cardiaco attraverso la presentazione delle manovre rianimatorie e, soprattutto, l’esecuzione corretta della catena dei soccorsi. Verranno inoltre illustrati presidi e attrezzature del soccorso avanzato, strumenti importanti per gestire le emergenze extraospedaliere.

A San Salvatore in Lauro gli infermieri del Cives (Coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria) si dedicheranno ai temi di protezione civile e i loro colleghi di Opi Bari condurranno altre attività di sensibilizzazione, educazione e formazione come la misurazione della pressione, spiegazioni sulle manovre di disostruzione e di primo soccorso Blsd con l’impiego di defibrillatore.

In entrambe le piazze, dalle 10 alle 13 gli infermieri e le infermiere delle Commissioni d’Albo pediatriche proporranno campagne informative e suggerimenti pratici per le neomamme e per i propri bambini. Sarà presentato il ‘Babywearing’, antica pratica che attraverso l’uso di fasce, marsupi o Mei Tai risponde al bisogno del bambino di vicinanza, ricreando un ambiente simile a quello del grembo materno e favorendo il senso di protezione, contenimento e sicurezza. Verranno svolte attività di supporto pratico all’allattamento al seno, secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, e di diffusione dei numerosi benefici per la salute del bambino e della madre.