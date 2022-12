Gyrus Capital acquisisce 40% di Consulcesi Group

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) – I fondi assistiti da Gyrus Capital acquisiscono il 40% del gruppo Consulcesi. Con il closing firmato a Ginevra – si legge in una nota – inizia una nuova era per il gruppo fondato da Massimo Tortorella. Già leader in Italia nei servizi digitali dedicati all’assistenza sanitaria e farmaceutica, Consulcesi è ora pronta a creare una piattaforma internazionale dell’healthcare, anche grazie al recente ampliamento e potenziamento della propria compagine societaria. Ciò ha rafforzato la sua posizione nella fornitura di servizi digitali in ambito education, legal, insurance, communication e business services.

Gyrus Capital – riferisce la nota – è una società di investimento specializzata in sostenibilità e trasformazione digitale con particolare attenzione al settore Healthcare. La sua esperienza in operazioni di M&A contribuirà a consolidare, da un lato, la leadership di mercato di Consulcesi in Italia, dall’altro, ad avviare un processo di internazionalizzazione, soprattutto in Europa, che porterà Consulcesi a diventare un marchio globale. “L’intento di questa acquisizione – afferma Massimo Tortorella, fondatore e amministratore delegato del Gruppo Consulcesi – sarà quello di sostenere la crescita del Gruppo per raddoppiare il fatturato entro il 2025 a oltre 120 milioni di euro, mantenendo la redditività storica di oltre il 30%”.

Tale obiettivo, condiviso con Guy Semmens e Mirco Dilda, partner di Gyrus Capital – dettaglia la nota – sarà raggiunto attraverso una serie di operazioni di M&A per “rafforzare le proposte di formazione continua per operatori sanitari e aziende, insieme a una rete di comunicazione e informazione consolidata che può contribuire in modo significativo all’efficienza del servizio sanitario nazionale con benefici diretti ai pazienti”. Il nuovo Cda – conclude la nota – conferma Massimo Tortorella, fondatore del gruppo Consulcesi e principale azionista, in qualità di presidente, Andrea Tortorella in qualità di Ceo e Guy Semmens co-fondatore di Gyrus Capital in qualità di vicepresidente.