Ieo Milano, ricostruzione seno dopo il cancro più semplice e sicura

Ottobre 20, 2023

Milano, 20 ott. (Adnkronos Salute) – La ricostruzione del seno dopo un intervento chirurgico per l’asportazione di un cancro oggi è più semplice e sicura. L’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano lancia questo messaggio in occasione del Bra Day 2023, campagna per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, organizzata nell’ambito dell’Ottobre rosa – mese dell’informazione e sensibilizzazione sul tumore del seno, che vede l’Irccs fondato da Umberto Veronesi in campo con diverse iniziative. Fra le altre, un incontro aperto a pazienti, familiari e al pubblico, trasmesso anche in diretta Facebook, e il rilancio della serie di podcast ‘Con altri occhi’, disponibile sulle principali piattaforme.

“Allo Ieo il Bra Day è un appuntamento importante perché qui la ricostruzione del seno è da sempre una parte integrante e fondamentale della cura del tumore mammario – dichiara in una nota Mario Rietjens, direttore di Chirurgia plastica e ricostruttiva presso l’Istituto di via Ripamonti – La modificazione del corpo è un tema cruciale per una paziente che riceve una diagnosi di tumore al seno. All’inizio la paura del cancro è talmente grande che le pazienti accettano mentalmente anche di perdere una parte del proprio corpo, come se fosse uno scambio per poter essere guarite dalla malattia. Ma la realtà – sottolinea lo specialista – è che da questa malattia si guarisce oggi nella maggior parte dei casi, senza dover pagare un pegno. Quindi si può guarire anche senza mutilazione e si può tornare alla vita normale stando bene con se stesse e il proprio corpo. E’ molto importante che le donne siano consapevoli di questa realtà e sappiano che oggi disponiamo di tecniche chirurgiche mininvasive più semplici e di nuovi materiali per le protesi, che le rendono più sicure”.

“Una donna informata è una donna consapevole delle proprie scelte”, si legge sul sito dell’Ieo di Milano, che dà appuntamento per lunedì 23 ottobre alle 17 in Aula magna. La partecipazione al confronto con gli specialisti dell’Irccs è gratuita previa iscrizione, fino a esaurimento posti.

“Sarà un momento di ascolto e confronto per rispondere a tutte le vostre domande e dubbi sulla ricostruzione mammaria. Diversi saranno i temi che affronteremo: dagli sviluppi in ambito regolatorio per garantire maggiori tutele e sostegno per le donne che affrontano o hanno affrontato una ricostruzione del seno – riporta l’Ieo – fino all’importanza della riabilitazione motoria dopo l’intervento”.