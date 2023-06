In Usa e Messico focolaio di meningite fungina dopo chirurgia

Giugno 1, 2023

Milano, 1 giu. (Adnkronos Salute)() – Alert dell’Organizzazione mondiale della sanità su un focolaio di sospetta meningite fungina associata a procedure chirurgiche eseguite in anestesia spinale, tra Usa e Messico.

L’11 maggio scorso – informa l’Oms – i Cdc statunitensi hanno notificato alla Direzione generale Epidemiologia (Dge) del Messico 5 casi di infezione del sistema nervoso centrale (Cnsi) registrati negli States in donne con una storia di interventi chirurgici in anestesia spinale, ai quali erano state sottoposte in Messico. Le operazioni sono avvenute in due cliniche private di Matamoros, città dello stato di Tamaulipas, al confine con gli Usa. Al 26 maggio le autorità sanitarie di Messico e Stati Uniti hanno segnalato un totale di 20 casi che presentavano segni e sintomi compatibili con Cnsi, compresi 2 decessi riportati dai Cdc americani. I pazienti si sono presentati in ospedale con sintomi tra cui mal di testa, febbre, nausea, vomito, sensibilità alla luce e svenimento, dopo essere stati sottoposti a interventi chirurgici nelle due cliniche di Matamoros fra gennaio e aprile 2023.

“La meningite fungina è rara, ma può essere fatale e richiede cure mediche immediate”, avverte l’Oms che “continua a monitorare la situazione epidemiologica sulla base delle ultime informazioni disponibili”.

“I risultati dei test di laboratorio su campioni raccolti da pazienti in Usa e Messico – riporta l’Oms in una nota – erano coerenti con l’ipotesi di meningite causata da funghi patogeni”, tra cui il complesso di specie Fusarium solani. L’agenzia ginevrina precisa che “la fonte, il veicolo e l’iter di trasmissione dell’attuale epidemia rimangono sconosciuti” e che “le indagini sono in corso”. Anche se, “sulla base di informazioni preliminari fornite dalle autorità sanitarie messicane e statunitensi, si sospetta” appunto “un’infezione fungina”.

Secondo gli accertamenti avviati, tra gennaio e aprile di quest’anno nelle due cliniche di Matamoros sono state sottoposte alle procedure chirurgiche suddette “un totale di 547 persone di cui 304 (56%) residenti in Messico, 237 (43%) negli Stati Uniti e una in Canada”. Ogni anno, rimarca l’Oms, “più di un milione di persone dagli Usa fanno turismo medico”, in genere verso “Messico, Canada e Paesi dell’America Centrale, del Sud America e dei Caraibi”. Per l’agenzia, “al momento non ci sono prove che suggeriscano una diffusione secondaria da questi casi di meningite fungina associati all’assistenza sanitaria” ricevuta nelle due strutture messicane. Queste cliniche “sono state chiuse il 13 maggio”, ma il fatto che le indagini sui pazienti operati siano ancora in corso “può comportare la segnalazione di ulteriori casi – prospetta l’Oms – fino al completamento del follow-up delle persone esposte alle procedure chirurgiche”.

“La meningite fungina – descrive l’agenzia Onu per la salute – può svilupparsi dopo che un’infezione fungina si è diffusa da altri distretti dell’organismo al sistema nervoso centrale. Può essere fatale e richiede cure immediate. Sebbene rare, le procedure mediche e chirurgiche possono portare a meningite fungina se i dispositivi o i farmaci” utilizzati “sono contaminati da funghi, o se non vengono adottate misure adeguate di controllo e prevenzione delle infezioni”. Già in passato “tra i pazienti sottoposti ad anestesia spinale si sono verificati focolai di meningite fungina nosocomiale”.