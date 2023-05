Inail, -77,2% denunce in un anno settore sanità e assistenza sociale

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute)() – Nell’aprile di quest’anno il numero degli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail ha segnato un -33,0% nella gestione industria e servizi (dai 210.039 casi del 2022 ai 140.790 del 2023), un -0,2% in agricoltura (da 7.946 a 7.930) e un +5,7% nel Conto Stato (da 36.508 a 38.604).

Si osservano decrementi degli infortuni in occasione di lavoro in quasi tutti i settori produttivi, in particolare la sanità e assistenza sociale (-77,2%), l’amministrazione pubblica, che comprende l’attività degli organismi preposti alla sanità – asl – e gli amministratori regionali, provinciali e comunali (-66,4%), e il trasporto e magazzinaggio (-61,8%). In controtendenza alcuni settori del comparto manifatturiero, come quelli delle bevande (+23,7%) e dell’abbigliamento (+12,3%).