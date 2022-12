Influenza, Iss: scendono a 3 regioni sopra soglia massima intensità

Dicembre 30, 2022

Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute)() – “Scendono da 5 a 3 le regioni in cui l’incidenza dell’influenza ha superato la soglia di massima intensità. Sono Valle d’Aosta, Marche, Abruzzo, secondo quanto emerge dall’ultimo bollettino dei medici sentinella della rete Influnet, diffuso dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e relativo alla settimana 51 del 2022, cioè dal 19 al 25 dicembre.

Calabria e Sardegna non hanno attivato la sorveglianza InfluNet. Tra le regioni e province autonome che invece l’hanno attivata, “il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sopra la soglia basale”, rileva l’Iss. Valle d’Aosta, Marche e Abruzzo hanno un’incidenza che ha superato la soglia del livello di entità ‘molto alta’ (17,36 casi per mille assistiti). Gli esperti precisano che l’incidenza osservata in alcune regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato, al momento, i loro dati.