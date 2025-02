Influenza, Unità mobile di Fondazione Consulcesi e Fimmg Lazio per i più fragil

4 Febbraio 2025

Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) – Mentre si sta raggiungendo il picco dell’influenza, migliaia di persone, solo a Roma, devono affrontare la malattia senza un posto caldo in cui stare e senza le adeguate cure mediche. Un esercito invisibile di vulnerabili costretti a vivere per strada al freddo e ad affrontare l’influenza e gli altri virus respiratori stagionali, dai parainfluenzali, al respiratorio sinciziale (Rsv), al Covid-19, responsabili di infezioni respiratorie anche gravi, fino alla polmonite. In questo delicato contesto, Fondazione Consulcesi è in campo attraverso l’Unità mobile salute e inclusione, una risorsa fondamentale per garantire assistenza medica e promuovere la prevenzione vaccinale. Grazie al progetto VacciNet, promosso dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) Lazio e Regione Lazio, i medici dell’Unità mobile – spiega una nota – hanno avviato un’importante attività di counseling e somministrazione vaccinale per estendere la campagna vaccinale tra le fasce più vulnerabili della popolazione che spesso hanno difficoltà ad accedere al servizio.

“Diventa molto importante, specialmente in queste settimane, potenziare e associare l’attività di prevenzione alla consueta attività di diagnosi e cura – afferma Alessandro Falcione, medico e coordinatore dell’Unità mobile salute ed inclusione della Fondazione Consulcesi – Per tutti, ma ancor di più per i più fragili, il vaccino antinfluenzale rappresenta la soluzione più sicura ed efficace per ridurre l’incidenza di forme severe e complicazioni ed evitare quindi conseguenze molto serie, dal ricovero ospedaliero ai rari, ma purtroppo possibili, esiti fatali. Oggi, per molti dei nostri assistiti dell’Unità mobile, l’influenza rappresenta un pericolo molto grande. Parliamo di una popolazione fragile, con scarso accesso ai servizi sanitari, difficoltà nel monitoraggio delle proprie condizioni cliniche e ridotto accesso ai farmaci in fascia C, quelli a pagamento. Ricordiamoci che il virus influenzale può provocare, direttamente o indirettamente, anche la polmonite”.

L’emergenza “colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione – osserva Simone Colombati, presidente della Fondazione Consulcesi – e cresce ogni giorno di più. Per questo, per il 2025, abbiamo in programma di aumentare il numero di piazze raggiunte e di intensificare l’attività preventiva che svolgiamo insieme alla Fimmg Lazio”.

Nel corso del 2024, l’Unità mobile della Fondazione ha già erogato oltre 3.500 interventi gratuiti, raggiungendo 2.300 persone vulnerabili in tre punti strategici della capitale: Piazza SS. Apostoli, Piazzale dei Partigiani e Stazione Tuscolana. Tra le attività principali ci sono oltre 3mila visite mediche generali, altrettante prescrizioni e consegne di farmaci da banco o integratori, circa 600 orientamenti socio-sanitari e più di 100 medicazioni.

“La campagna di vaccinazione contro l’influenza, particolarmente importante in un inverno caratterizzato da un aumento dei casi di virus respiratori – aggiunge Colombati – rappresenta una risposta concreta e immediata per tutelare la salute delle persone più esposte. Attraverso questa iniziativa, la Fondazione Consulcesi ribadisce il suo ruolo centrale nell’assistenza sanitaria inclusiva, garantendo non solo cure mediche, ma anche un sostegno educativo che possa rafforzare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione”. Per ulteriori informazioni e per sostenere le attività, è possibile visitare il sito ‘Fondazione Consulcesi’.