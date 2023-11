Italiani svelano nuova ‘chiave’ usata dal Covid, è associata a forme gravi 

Novembre 10, 2023

Milano, 10 nov. (Adnkronos Salute) – Scoperta una nuova ‘chiave’ che il virus di Covid può usare per entrare nelle cellule umane: si chiama Rage ed è un recettore presente sulla superficie dei monociti, globuli bianchi che contribuiscono alla risposta immunitaria innata. Quando Sars-CoV-2 lo utilizza come ‘porta’ d’ingresso al nostro organismo, l’infezione rischia di presentarsi in forme più gravi, associate a conseguenze peggiori. Lo dimostra uno studio italiano condotto dall’università di Padova e dallo Human Technopole (Ht) di Milano, insieme alll’università Statale e all’Istituto europeo di oncologia (Ieo) del capoluogo lombardo. La ricerca è pubblicata su ‘Cell Reports Medicine’ e svela un coinvolgimento inedito del recettore Rage, conosciuto in precedenza solo per il ruolo che gioca in altre malattie come obesità e diabete.