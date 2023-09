Landi (Gemelli), ‘con prevenzione cardiovascolare longevità senza malattie’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) – La prevenzione ci permette anche di guadagnare non solo longevità ma longevità in buona salute, il che significa non avere alcun tipo di malattia per il maggior tempo possibile”. Lo ha detto Francesco Landi, direttore del dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento, ortopediche e reumatologiche della Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma e professore di Medicina interna e geriatria dell’università Cattolica di Roma, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna ‘Stay Alive’, lanciata da Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli, volta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione dei rischi cardiovascolari e all’adozione di uno stile di vita sano.

“Il cuore di questa campagna di prevenzione e del ‘mese del cuore’ – spiega Landi – è il controllo del colesterolo, in quanto è uno dei fattori correlati in particolare alle malattie cardiovascolari. Quindi il nostro obiettivo è quello di intercettare le persone meno sensibili a controllarsi e incoraggiarle a fare il test”. La nuova campagna è stata presentata in occasione dell’iniziativa ‘il mese del cuore’, giunta alla VII edizione e che prevede check-up gratuiti sui rischi cardiovascolari a Roma e online su Enel X, ma anche misurazioni gratuite del colesterolo in farmacia, un evento con my-personaltrainer.it e, in chiusura, la Longevity Run, a Roma il 15 ottobre e la Mille Mila Bici, a Milano il 22 ottobre.

Il controllo del colesterolo negli ultimi anni è calato, complici i due anni difficili della pandemia da Covid-19. “Ci siamo controllati tutti molto di meno – ricorda Landi – perché avevamo paura di andare in ospedale a fare le analisi e, in tal senso, abbiamo ancora dati, rimasti invariati negli ultimi dieci anni, in cui molte persone hanno il colesterolo alto sopra i 200, 210, 220, (valore già alto di per sé) e purtroppo la maggior parte ritiene che questo sia un valore normale. Il punto sostanziale – ribadisce l’esperto – è far capire alle persone l’importanza della prevenzione controllando il colesterolo e, successivamente, sensibilizzare rispetto a due fattori semplici ma fondamentali per tenerlo sotto controllo: esercizio fisico e dieta bilanciata, in cui gli steroli vegetali sono un aspetto straordinariamente importante per garantire quella riduzione capace di far rientrare il colesterolo nei valori normali”, conclude Landi.