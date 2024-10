Longevità sana, al via a Milano il congresso internazionale ‘Healthy lifespan’

4 Ottobre 2024

Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) – Al via da oggi (e fino a domani) la prima giornata del 5° Congresso internazionale ‘Healthy Lifespan – Positive nutrition, antiinflammation diet, physical activity and sport’, organizzato dalla Fondazione Paolo Sorbini e promosso da Enervit e Technogym, a Palazzo Mezzanotte a Milano. Durante la 2 giorni di lavorio e dibattiti, esperti di fama internazionale si confrontano sui principali aspetti legati al miglioramento della qualità della vita e alla promozione di una longevità sana.

Secondo quanto emerso dai dati Istat riportati nel Rapporto annuale 2023 – ricorda una nota – alla fine del 2022 la popolazione italiana ultra 65enne ha raggiunto i 14 milioni e 177mila individui, rappresentando il 24,1% della popolazione totale, gli ultra 80enni i 4 milioni e 529 mila, pari al 7,7% della popolazione, mentre gli ultracentenari hanno raggiunto il loro massimo storico, sfiorando le 22mila unità. Le previsioni demografiche, inoltre, indicano un aumento significativo dei “grandi anziani” entro il 2041, con la popolazione ultra 80enne in crescita del 35,2% rispetto al 2021.Una vita più lunga, però, non si traduce in una vita sana e di qualità. Molte persone vivono più a lungo, ma si trovano a dover affrontare un declino delle condizioni di salute. La ricerca scientifica si è interrogata a lungo su questo tema e ha lavorato sullo studio dei fattori responsabili dell’invecchiamento e dello sviluppo di patologie infiammatorie, metaboliche e neurodegenerative, per trovare soluzioni volte ad aumentare gli anni di vita in salute.

“Sebbene l’aspettativa di vita media in Italia sia oggi di circa 84 anni, l’aspettativa di vita in salute non raggiunge i 60 anni – afferma Giovanni Scapagnini, professore ordinario di Nutrizione clinica presso l’Università del Molise e vicepresidente della Società italiana di Nutraceutica (Sinut) – Questa condizione significa che ognuno di noi deve aspettarsi di vivere un quarto della propria vita in uno stato di malattia. Una situazione assolutamente inaccettabile sia da un punto di vista personale che da quello della sostenibilità della spesa pubblica. Fortunatamente, la scienza ci ha dimostrato che l’ago della bilancia può essere spostato verso un invecchiamento in salute. I pilastri che ci permettono di restare giovani su cui possiamo lavorare efficacemente sono variabili, come l’alimentazione, l’attività fisica e la gestione dello stress”.

La promozione di uno stile di vita sano, che includa una corretta alimentazione e una regolare attività fisica, è quindi essenziale per prevenire una serie di disturbi cronici metabolici e disturbi della salute mentale.

Un recente studio dell’Università di Harvard, pubblicato su ‘Circulation’ – si legge nella nota – ha analizzato i dati di oltre 120mila persone, rilevando che uno stile di vita corretto può aumentare l’aspettativa di vita in salute di 14 anni per le donne e 12 anni per gli uomini, con un rischio ridotto dell’82% di mortalità per malattie cardiovascolari e del 65% per tumori. Questo evento rappresenta l’opportunità di lavorare sui cambiamenti in corso per poter al meglio assicurare assistenza e consigli ad alto livello scientifico. Costituisce un appuntamento imperdibile per tutti gli specialisti della salute desiderosi di informazione sempre aggiornata e rigorosa.

Al congresso interverranno esperti di fama internazionale, tra cui: Alberto Albanese, Istituto clinico Humanitas Rozzano, presidente Associazione internazionale sulle sindromi parkinsoniane e malattie correlate; Elena Casiraghi, specialista in alimentazione e integrazione dello sport e docente a contratto di Teoria e metodi di preparazione degli sport individuali presso l’Università degli Studi di Pavia; Sara Farnetti, specialista in Medicina interna; Alberto Mantovani, professore emerito Humanitas University e direttore scientifico Irccs Humanitas; Stefano Righetti, medico chirurgo Fondazione Irccs S. Gerardo di Monza; Barry Sears, presidente della Inflammation Research Foundation e ideatore della dieta Zona; Dorothy D. Sears, professoressa di Nutrizione e direttrice esecutiva della Clinical and Community Translational Science presso il College of Health Solutions dell’Arizona State University.