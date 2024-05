Lorenzin (Pd): “Non sono tutti uguali, campagna social che arriva a tutti”

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) – “Arrivare a tutte le generazioni: figlie, mamme e nonne. E’ questo l’obiettivo di ‘Non sono tutti uguali’, campagna nazionale per informare sui percorsi di cura e di vita, differenti per ciascuna donna. Per sensibilizzare sul tumore alla mammella, ma soprattutto per dire che non tutti i tumori sono uguali, occorreva una campagna multimediale che coinvolge tutte le donne, di qualsiasi età: ragazze giovani che vanno ai concerti, che pensano che la prevenzione non sia un problema che le riguardi, donne adulte e anziane, quindi mamme e nonne grazie ad un piano social media” e ad un monologo interpretato dall’attrice Lucia Ocone in apertura dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, nelle tappe di Roma (10 maggio) e Milano (17 maggio). A dirlo è la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin, nel suo intervento in occasione della presentazione – oggi a Roma – della campagna nazionale di sensibilizzazione ‘Non sono tutti uguali. Tumori al seno e percorsi di vita’, iniziativa social promossa da Msd Italia.

“Quando le donne smettono di sottoporsi ai controlli di routine perché ormai in menopausa sbagliano – avverte Lorenzin – pensano di stare bene sempre. Ecco, occorre assolutamente sfatare questi falsi miti e pregiudizi. Dobbiamo prenderci cura di noi, sempre, mai rimandare una vista o un esame. Ma, soprattutto, dobbiamo diventare caregiver per tutte le altre donne”.