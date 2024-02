L’ostetrica: “Parlare di sesso perchè conoscere il corpo migliora il benessere”

Febbraio 20, 2024

(Adnkronos Salute) – “Parlare della salute intima e dell’igiene intima è un modo per arrivare ai giovani, per far capire quanto è importante conoscere quelle zone del nostro corpo, soprattutto per le femminucce che, a differenza dei maschietti, non riescono a raggiungere visivamente le parti intime. Parlarne è un modo per far capire loro quanto è importante conoscersi, conoscere quelle zone del corpo, imparare a comprendere come siamo fatte lì sotto, per poi valutare eventualmente se stiamo bene, se stiamo male e se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il nostro stato di benessere”. Lo ha detto Micol Macrì, ostetrica specializzata in Riabilitazione del pavimento pelvico, nel corso della prima tappa del tour ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema’, il format educativo ideato dalla ginecologa Chiara Di Pietro, influencer seguitissima su Instagram con l’account @ginecologo_roma.

Distruggere “falsi miti legati alla parte intima e sessuale – conclude l’ostetrica – è importante per far capire che siamo normali e che andiamo bene così, come siamo fatti”. Le prossime tappe del tour – realizzato in collaborazione con la campagna informativa @My.Body.Match di Gedeon Richter Italia e sempre dedicate studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado – sono previste il 15 marzo all’UCI Casalecchio di Bologna e il 22 aprile al The Space Cinema a Roma.