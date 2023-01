Luppi (Msd Italia), ‘ampliare Fondo per farmaci innovativi’

Gennaio 31, 2023

Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) – “La costituzione di un fondo “ad hoc” per l’acquisto di farmaci innovativi ha rappresentato un importante segnale di attenzione nei confronti dei farmaci ai quali il Ssn attribuisce priorità nell’accesso per la natura del target (patologia rilevante per la quale non esistono valide alternative terapeutiche) e/o per l’importante valore terapeutico aggiunto”. Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia, nel suo intervento in occasione della quinta edizione dell’”Inventing for Life Health Summit” quest’anno dedicato al tema: “Investing for Life: la salute conta”, organizzato da Msd Italia oggi a Roma presso l’Auditorium dell’Ara Pacis.

“Grazie al Fondo per i farmaci Innovativi – ricorda Luppi – i pazienti italiani non solo hanno avuto accesso ad un numero di nuovi farmaci oncologici superiore alla media Ue, ma anche in tempi più rapidi; l’Italia è l’unico Paese europeo in cui, a fronte di un incremento del costo diretto legato ai medicinali oncologici, la spesa complessiva per l’assistenza ai pazienti oncologici è diminuita”. “Nonostante l’evidenza di questi risultati – evidenzia Luppi – oggi non tutte le risorse a disposizione nel Fondo vengono utilizzate. Sarebbe pertanto auspicabile includere nel Fondo anche i farmaci con innovatività condizionata, affinché tutta l’innovazione possa essere messa a disposizione delle Regioni e dei pazienti. Un intervento normativo di questo tipo – richiesto fra l’altro da vari emendamenti (di maggioranza e opposizione) rigettati nell’iter legislativo che ha portato alla Legge di Bilancio 2023 – sarebbe totalmente sostenibile dall’attuale sistema di governance in quanto il Fondo è già capiente senza ulteriori investimenti e contribuirebbe anch’esso a mitigare parzialmente il pesante fardello del payback”.

In “questo mondo fragile, instabile, interconnesso, a tutti gli attori, siano essi Istituzioni, comunità scientifica, autorità regolatorie, cittadini e pazienti, è richiesto un grande Patto di responsabilità. Come Msd siamo pronti – con passione e dedizione, fedeli al nostro impegno da oltre 130 anni – a fare la nostra parte per inventare per la Vita e costruire insieme un futuro in cui nessuno resti indietro”, conclude.