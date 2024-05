Malattie rare: emofilia, Adani (Sobi): “Con Atleti con la A promuoviamo l’inclusione”

13 Maggio 2024

Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) – “Lo sport e l’atletica per Sobi sono importanti. Crediamo in giornate come questa proprio per permettere la corretta inclusione in un momento sportivo per tutte le persone con emofilia”. Lo ha detto Annalisa Adani, vice presidente e general manager di Sobi Italia, Grecia, Malta e Cipro, intervenendo oggi a Milano alla presentazione di ‘Atleti con la A’, percorso di avvicinamento all’atletica leggera per ragazzi e giovani adulti con emofilia promosso da Sobi Italia con Fedemo, Coni e Fidal.

“Sobi è un’azienda multinazionale svedese la cui mission è quella di venire incontro ai bisogni insoddisfatti delle persone affette da malattie rare – sottolinea Adani – Oggi, con ‘Atleti con la A’ parliamo di innovazione terapeutica rispetto alle persone affette da emofilia. L’obiettivo è quello di migliorare la loro qualità della vita attraverso una corretta profilassi e quindi permettere alle persone con emofilia, dai 12 anni in su, di condurre una vita assolutamente normale. L’inclusione è un valore in cui crediamo molto”.