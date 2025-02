Malattie rare, Oro (Aop Health Italy): “Reinvestito in ricerca il 10% del fatturato”

4 Febbraio 2025

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) – “In questo momento investiamo in ricerca e sviluppo circa il 10% del totale del fatturato. Non solo in nuove molecole, ma anche per continuare lo sviluppo clinico di molecole più vecchie. Come dimostra il caso di treprostinil, queste molecole attraverso uno sviluppo clinico che ne migliori le proprietà – per esempio la stabilità – possono avere un impatto fondamentale per il paziente”. E’ quanto ha affermato Emanuele Oro, Country Manager di Aop Health Italy, intervenendo alla conferenza stampa ‘Ipertensione arteriosa polmonare: terapie su misura e home delivery cambiano le prospettive di cura’, promossa oggi a Roma da Aop Health, nella sede del Palazzo dell’Informazione.

Oro ha sottolineato come fondamentale sia la qualità dei prodotti. “Come azienda abbiamo deciso di continuare a produrre in Europa, quindi sottostando alle rigide regole europee e anche statunitensi”. “Un altro punto, che è un po’ il fiore all’occhiello di Aop, è il tema della terapia integrata: il farmaco è infatti fondamentale, ma fondamentale è anche lo strumento tramite il quale viene somministrato, come nel caso delle pompe infusioni”, continua.

“E ultimo, ma non ultimo, il tema del servizio, dove per servizio si intende ‘patient support program’, quindi assistenza infermieristica a 360 gradi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. E’ un aspetto fondamentale per il benessere fisico, ma anche per il benessere psicologico”, conclude.