Malavasi (Pd): “Patologie psichiatrica e neurologica ancora stigmatizzate o negate”

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) – “Le tante forme di disagio mentale e psichico, di cui oggi sentiamo parlare quotidianamente, hanno aumentato le fragilità, le solitudini già tra gli adolescenti. Sono temi che hanno bisogno sicuramente di più attenzione da parte della politica. E’ vero che questo governo ha attivato un tavolo di confronto su tali temi ma è evidente che servono comunque atti concreti per incidere meglio. La difficoltà oggi è quella di darsi delle priorità, visto che le risorse sono sempre limitate, quindi lo dico perché non è una questione di polemica politica ma è una questione di priorità e di scelte che vanno comunque fatte anche nella lotta contro lo stigma sociale. Le patologie psichiatrica e neurologica nel nostro Paese vengono stigmatizzate o negate. Ecco, dobbiamo lavorare per cercare di scardinare stigma e pregiudizi anche attraverso iniziative e attività di informazione nelle scuole perché il pregiudizio è un motivo di esclusione che diventa discriminazione anche tra adolescenti”. Lo ha detto Ilenia Malavasi (Pd), membro della Commissione Affari sociali della Camera, intervendo al convegno ‘Le neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’, per celebrare – oggi a Roma – 30 anni di attività di Lundbeck Italia nel nostro Paese.