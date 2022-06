Mandorle, saziano senza far ingrassare e rafforzano le difese anti-Uvb

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) – Per vivere appieno l’estate, alcuni studi confermano che, invece di iniziare qualche strana dieta fai-da-te e saltare lo spuntino di metà mattina, mangiare uno snack a base di frutta secca, come le mandorle, può frenare la fame e ricaricarci di energia senza far aumentare il peso, fornendo al tempo stesso nutrienti utili per la pelle e i capelli, esposti ai raggi del sole.

“L’estate è il periodo in cui siamo più soggetti alla voglia di rapide ‘remise en forme’, con diete spesso squilibrate, illusorie o addirittura poco salutari. Dobbiamo evitare di cadere in questo errore e cercare di mangiare in modo adeguato, anche se sentiamo che il tempo stringe. L’estate è infatti anche un periodo in cui siamo molto attivi, e dobbiamo saper scegliere cibi sani e ricchi di nutrienti”, dice la dietista Ambra Morelli. “Possiamo ottenere i nutrienti di cui abbiamo bisogno semplicemente seguendo una dieta equilibrata, fatta di pietanze semplici e facilmente digeribili – raccomanda – alle quali possiamo aggiungere frutta secca come le mandorle, ricche di vitamina E, un’importante antiossidante, e fonte di vitamine del gruppo B, zinco e magnesio. Le mandorle sono un concentrato di nutrienti molto importanti per una dieta sana, per mantenersi energici, e hanno anche un ruolo nel mantenimento di pelle e capelli, più esposti alla luce solare diretta nel periodo estivo, con un approccio quindi di benessere olistico”.

Uno studio pubblicato sull”European Journal of Clinical Nutrition’ indica che l’apporto calorico e il peso corporeo dei partecipanti che mangiavano 43 grammi/die di mandorle, come snack o come parte di un pasto, per 4 settimane, sono rimasti simili a coloro che non hanno mangiato mandorle. Saltare gli spuntini, infatti, può impoverire l’organismo di energie e dare una sensazione di stanchezza e sfinimento nel bel mezzo della giornata. Al posto delle privazioni, cibi smart, ricchi di nutrienti, aiutano a restare in pista più a lungo. Come dimostra un altro studio pubblicato sulla stessa rivista, uno spuntino con una manciata di mandorle (42 g) a metà mattina, rispetto a nessuno spuntino, aiuta a controllare l’appetito, comportando una riduzione dell’apporto calorico a pranzo e cena.

A rendere lo spuntino estivo a base di frutta secca ideale anche dal punto di vista della salute, ci sono anche i risultati di una ricerca recente che dimostrano come una manciata di mandorle possa essere il complemento ideale alle creme per la cura della pelle e la protezione solare, fornendo una ‘barriera’ anti-Uvb dall’interno. Mentre evitare l’esposizione prolungata al sole e utilizzare la protezione solare rimangono la prima linea di difesa per proteggersi dal fotodanneggiamento, un promettente studio pubblicato sul ‘Journal of Cosmetic Dermatology’, finanziato dall’Almond Board of California, fornisce le prime prove cliniche che il consumo di mandorle può contribuire a sostenere la resistenza della pelle ai raggi Uvb, la principale fonte di danni cutanei causati dall’esposizione al sole. Inoltre la vitamina E, di cui sono ricche le mandorle, può aiutare a proteggere le cellule dallo stress ossidativo causato dall’inquinamento, dai raggi solari Uv, dal fumo di sigaretta e da altri fattori ambientali.

A rendere le mandorle uno spuntino ideale per l’estate è la loro composizione di nutrienti: in una manciata (circa 30 g) ci sono 6 grammi di proteine vegetali, 4 grammi di fibre, e oltre 9 grammi di grassi monoinsaturi. Sono sostanze nutritive che aiutano ad avere energia a rilascio prolungato senza appesantire.

Ultimo, ma non meno importante, le mandorle non si sciolgono e non diventano appiccicose, neppure nelle giornate calde, indipendentemente dall’attività che si compie e anche se si trascorre tutta la giornata all’aperto. Insomma, un alimento naturale, sano, croccante, gustoso – assicurano studi ed esperti – perfetto da portare in giro ovunque e ogni volta che c’è bisogno di una ricarica di energia, per godere ogni momento di questa estate.