Matteo Piovella riconfermato presidente Soi

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) – Matteo Piovella è stato confermato presidente della Soi, Società oftalmologica italiana, per il quarto mandato consecutivo che scadrà a dicembre 2026. Le votazioni sono avvenute nel corso dell’ultimo congresso Soi che si è chiuso a Roma il 27 maggio.

Gli obiettivi di Piovella – riporta una nota – sono il superamento dell’assistenza oftalmologica di tipo ‘elettivo’, quindi non prioritaria, che impedisce l’accesso alle risorse del Pnrr; portare nel sistema pubblico l’adozione regolare delle nuove tecnologie che oggi sono presenti con un 4%; allargare a tutti i 7mila medici oculisti l’opportunità di eseguire le terapie salva-vista per contenere la diffusione della cecità da maculopatie, oggi erogate dal punto di vista burocratico da solo 250 medici oculisti; sostenere e diffondere gli straordinari risultati della chirurgia rifrattiva del cristallino, evoluzione del classico intervento di cataratta che oggi consente di eliminare i difetti di vista; aggiornare con la diagnostica per immagini l’organizzazione delle visite medico oculistiche, superando la grave criticità delle liste di attesa senza ridurre sicurezza e qualità degli interventi reintegrando l’assistenza anestesiologica necessaria.

Piovella – ricorda la nota – ricopre l’incarico di tesoriere della Fism (Federazione italiana società medico scientifiche), mettendo a disposizione delle società medico scientifiche aderenti tutta l’esperienza accumulata in 27 anni di intenso lavoro. Presidente di Asmoi (Associazione sindacale medici oculisti italiani), guida la Fondazione ‘Insieme per la vista’ che tutela i pazienti a rischio perdita della vista sostenendo il loro diritto di accesso alle cure salva vista. Il ruolo di vicepresidente di Iapb Italia, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, gli ha consentito di interagire con l’Oms e raccogliere la sfida volta a limitare l’aumento delle persone cieche a livello globale e nello specifico italiano. L’attività internazionale quale key opinion leader di riferimento ha permesso la rivoluzione anestesiologica in chirurgia oftalmica e di sviluppare la chirurgia rifrattiva del cristallino in Italia, delineando le linee guida di riferimento a vantaggio dei Paesi che rendono disponibili le cure oftalmologiche maggiormente avanzate. Consulente tecnico scientifico di Ema, Nice, Ethics Committee Aao, è riconosciuto quale maggior esperto per il superamento della cecità da maculopatia malattia circolatoria della retina, che solo in Italia presenta livelli di diffusione in 2 milioni di persone.