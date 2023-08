Maxi programma Nih testerà cure contro il Long Covid

Agosto 1, 2023

(Adnkronos) – I National Institutes of Health (Nih) americani lanciano un maxi programma di studi clinici di fase 2 che coinvolgeranno gruppi di 100-300 partecipanti, con l’obiettivo di testare almeno una decina di potenziali trattamenti contro il Long Covid: da farmaci tradizionali a medicinali biologici, da dispositivi medici ad altre terapie. L’arruolamento è già partito per valutare “almeno 4 approcci terapeutici”, e nei prossimi mesi altri trial verranno avviati così da sperimentare “almeno ulteriori 7 trattamenti”. L’iniziativa è parte di un progetto battezzato ‘Recover’ (Researching Covid to Enhance Recovery), basato sui risultati di altre ricerche denominate Recover e condotte negli ultimi 2 anni. Finora sono oltre 24mila i pazienti reclutati, riferiscono gli Nih. I ricercatori stanno anche analizzando 60 milioni di cartelle cliniche elettroniche e conducendo più di 40 studi di patobiologia per capire come Covid-19 colpisce i diversi organi e tessuti.

“Gli Nih sono impegnati in un approccio altamente coordinato e scientificamente rigoroso per trovare trattamenti che forniscano sollievo ai milioni di persone che vivono con Long Covid”, afferma Lawrence A. Tabak, direttore ad interim degli Nih. “Centinaia di scienziati e partecipanti agli studi stanno lavorando duramente per scoprire le cause biologiche del Long Covid”, una sindrome che “colpisce quasi tutti i sistemi del nostro organismo e che si manifesta con oltre 200 sintomi”, sottolinea Walter J. Koroshetz, a capo del National Institute of Neurological Disorders and Stroke degli Nih e co-responsabile del programma Recover. “Consapevoli del fatto che probabilmente è necessaria più di una soluzione” per affrontare la sindrome post-infezione da Sars-CoV-2 – evidenzia Koroshetz – abbiamo progettato rigorose piattaforme di sperimentazione clinica per identificare trattamenti mirati a pazienti con serie diverse di sintomi, allo scopo di migliorarne le funzioni e il benessere”.

I primi 2 trial lanciati dagli Nih sono ‘Recover-Vital’ e ‘Recover-Neuro’. Ricover-Vital si focalizzerà sul contrasto ai danni prodotti dalla persistenza di Sars-CoV-2 nell’organismo, in particolare sul sistema immunitario e i vari organi. Innanzitutto verrà testato l’antivirale Paxlovid* (nirmatrelvir e ritonavir), somministrato in maniera più prolungata rispetto a quanto preveda lo schema seguito per curare Covid in fase acuta. Recover-Neuro valuterà invece possibili interventi contro la disfunzione cognitiva associata al Long Covid: ‘nebbia cerebrale’, problemi di memoria, difficoltà di attenzione e di chiarezza del pensiero, calo della capacità di risolvere problemi. Gli interventi testati includeranno BrainHQ, un programma online per allenare il cervello e migliorare la funzione cognitiva; Pasc-Cognitive Recovery, un programma online che punta a potenziare le funzioni esecutive; un dispositivo di stimolazione transcranica a corrente continua, per aiutare l’attività cerebrale e migliorare il flusso sanguigno.

Nei prossimi mesi seguiranno altri protocolli, al momento in fase di revisione: ‘Recover-Sleep’, con uno studio sull’eccessiva sonnolenza diurna (che valuterà 2 farmaci la cui azione favorirebbe lo stato di veglia) e un altro sui disturbi del sonno come la difficoltà ad addormentarsi o a restare addormentati, e ‘Recover-Autonomic’ sui sintomi che interessano il sistema nervoso autonomo e quindi funzioni come la frequenza cardiaca, la respirazione e l’attività del sistema digerente. Nell’ambito di Recover-Autonomic, un trial iniziale si concentrerà sulla tachicardia posturale ortostatica, testando da un lato un trattamento usato per le malattie immunitarie e dall’altro un farmaco impiegato contro l’insufficienza cardiaca cronica nelle persone con frequenza cardiaca elevata. Un quinto protocollo, ancora in fase di sviluppo, riguarderà l’affaticamento e l’intolleranza all’esercizio fisico.

Tutti gli interventi oggetto di analisi sono stati esaminati da team di scienziati e rappresentanti dei pazienti, e approvati dai vertici Nih, sulla base di idee candidate in risposta a una call del maggio 2022. Sovrintenderà al programma un comitato per il monitoraggio dei dati e la sicurezza, composto da un gruppo indipendente di esperti che seguiranno l’andamento degli studi e forniranno raccomandazioni.

“I trial clinici per testare trattamenti e interventi efficaci sono una componente fondamentale della risposta governativa al Long Covid”, dichiara Rachel L. Levine, sottosegretaria alla Sanità Usa, assicurando l’impegno a “lavorare per alleviare la sofferenza di persone e famiglie maggiormente colpite” dalle sequele del coronavirus pandemico.

“I rappresentanti dei pazienti e della comunità hanno fornito un contributo fondamentale per aiutarci a garantire che i risultati di questi studi siano applicabili ai pazienti in tutto il Paese e siano disponibili il prima possibile”, conclude Kanecia Zimmerman, investigatore principale del Centro coordinamento dati dei trial clinici di Recovery. Sulla maxi-controffensiva Nih anti-Long Covid è attivo il sito Internet https://trials.recovercovid.org/.