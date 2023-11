Medici Anaao, ‘non saremo a incontro con Schillaci, serve svolta’

Novembre 13, 2023

Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) – “Oggi non saremo alle 15 all’incontro dell’Intersindacale dei medici al ministero della Salute. Ma abbiamo già incontrato il ministro Orazio Schillaci e il dialogo è continuo alla ricerca di soluzioni che valorizzino professionisti e sistema”. Mentre per quanto riguarda lo sciopero indetto dall’Anaao e da Cismo-Fesmed per il 5 dicembre, “ad oggi è confermato: serve una svolta”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Pierino Di Silverio, segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed.