Medici famiglia Simg, ‘bene piano vaccini, ora rispettare target’

Agosto 4, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) – Soddisfazione della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) per l’approvazione del Piano vaccinale 2023-2025. “Adesso importante rispettare i target. Per il prossimo autunno incentivare le vaccinazioni antinfluenzali e le altre vaccinazioni per l’adulto per i soggetti a rischio”, è il monito della Simg dopo l’approvazione, ieri, da oarte della Conferenza delle Regioni sul ‘Piano nazionale di prevenzione vaccinale (Pnpv) 2023-2025’ e sul ‘Calendario nazionale vaccinale’. I medici di famiglia auspicano anche ulteriori passi avanti, come incentivi per le regioni più virtuose, l’anagrafe vaccinale e un ruolo centrale della Medicina generale.

“Accogliamo con estremo favore l’approvazione del Piano vaccinale, una decisione che attendevamo da tempo – sottolinea Claudio Cricelli, presidente Simg -. Questo documento riporta una serie di importanti provvedimenti, a partire dal rilievo attribuito alla prevenzione. La distinzione del Piano triennale dal Calendario annuale è poi una decisione fondamentale, visto che consentirà di aggiornare la programmazione periodicamente a seconda delle novità dei vaccini disponibili, delle raccomandazioni delle società scientifiche e delle contingenze epidemiologiche”.

“L’introduzione dei target di copertura vaccinale rappresenta un’indicazione molto importante, che potrà essere avvalorata con l’identificazione di una correlazione tra il raggiungimento o meno di questi obiettivi e possibili incentivi economici per le regioni più virtuose”, evidenzia Alessandro Rossi, responsabile ufficio di presidenza Simg.

“Sarà inoltre importante – sostiene Rossi – superare le disomogeneità tutt’ora esistenti tra le Regioni in merito all’offerta di singoli vaccini e l’integrazione tra cure primarie e Dipartimenti di Prevenzione. Inoltre, per il prossimo futuro auspichiamo un impulso verso l’anagrafe vaccinale, strumento che può rivelarsi molto utile per noi medici di medicina generale per identificare quali pazienti cronici siano vaccinati e in che misura. Infine, auspichiamo una maggiore definizione del ruolo centrale della medicina generale nella presa in carico della vaccinazione dell’adulto”.

“Il Pnpv aggiunge una cornice generale alla circolare ministeriale già pubblicata nei giorni scorsi in merito alla raccomandazione vaccinale contro l’influenza – sottolinea Rossi -. In tal senso, auspichiamo un’inversione di tendenza rispetto alla scorsa stagione, quando i tassi di copertura sono stati drammatici sia negli over 65 che nelle categorie a rischio. Ci auguriamo che il Piano possa dare nuovo slancio anche alla campagna antinfluenzale. Infine, auspichiamo che la vaccinazione per il Covid rimanga una vaccinazione di sanità pubblica e dal prossimo autunno ci sia una ripresa dell’offerta attiva per le categorie a rischio, perché ancora oggi, pur con conseguenze meno nefaste del passato, ogni giorno il Covid fa ancora molte vittime tra i soggetti fragili”.