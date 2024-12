Medicina, Riccardo Bonadonna presidente eletto Società italiana di diabetologia

5 Dicembre 2024

Milano, 5 dic. (Adnkronos Salute) – Riccardo C. Bonadonna è il nuovo presidente eletto della Società italiana di diabetologia (Sid); succederà a Raffaella Buzzetti, appena salita alla guida della società scientifica.

Bonadonna, 67 anni – riporta la Sid in una nota – è professore di prima fascia di Endocrinologia e Malattie del metabolismo dell’Università di Verona e direttore dell’Unità operativa complessa di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del metabolismo dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Ha maturato la sua esperienza di lavoro come medico e ricercatore in 4 regioni italiane (Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto) e 2 nazioni straniere (Usa e Finlandia). Ha a suo attivo oltre 200 pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. In passato Bonadonna ha già servito la Sid come membro del Consiglio direttivo nazionale, come coordinatore del Comitato scientifico e come presidente delle sezioni regionali Sid Veneto-Trentino Alto Adige e Sid Emilia Romagna.

Nel suo ruolo di presidente eletto, e successivamente di presidente, insieme all’intero Consiglio direttivo e con la collaborazione di tutti i soci, Bonadonna – elenca la Sid – si impegnerà principalmente a favorire e supportare: la promozione dell’eccellenza e dell’accessibilità delle cure diabetologiche, avendo come faro la ‘evidence based diabetic medicine’; la ricerca scientifica e i ricercatori, specie i più giovani, che operano in campo diabetologico; la stimolazione, anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti, della crescita della ‘diabetes awareness’ nella società civile; la cooperazione con le altre società scientifiche dell’area endocrino-metabolica, con particolare riguardo all’Associazione medici diabetologi (Amd), società sorella, e alla Società italiana di endocrinologia (Sie); il miglioramento della capacità di persuasione etica e scientifica di Sid sugli organi politici di governo della sanità, della formazione medica e della ricerca scientifica.