Medico sportivo, ‘atleti non sono macchine, giusta scelta Sinner

6 Maggio 2024

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) – La scelta di Jannik Sinner di rinunciare a giocare fino a che le sue condizioni fisiche non saranno al 100% “è estremamente corretta. Gli atleti non sono macchine. E’ giusto fermarsi per evitare che un problema di poco conto possa provocare una sospensione più lunga dell’attività”, dice all’Adnkronos Salute Gianfranco Beltrami, vicepresidente della Federazione sportiva italiana (Fmsi), che commenta la decisione del campione del tennis di saltare gli Internazionali d’Italia e di non scendere in campo fino alla completa remissione del suo problema all’anca.

“E’ un buon messaggio per tutti quello di Sinner – continua Beltrami – di preservare il proprio corpo. E sottolinea anche un elemento fondamentale: il dolore è un campanello d’allarme del nostro organismo. Mai fare sport quando c’è dolore. La prima cosa è fermarsi. E’ la richiesta precisa che ci arriva del corpo e dobbiamo ascoltarlo”.