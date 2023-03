Merck, graffiti ecosostenibili per campagna prevenzione tumore colon retto

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – Nel mese di marzo, dedicato alla sensibilizzazione pubblica sul cancro del colon-retto, Merck scende per le strade di Roma e Milano con una campagna di forte impatto comunicativo, per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce nel ‘Colorectal cancer awareness month 2023’. Graffiti ecosostenibili e soluzioni ‘Out of home’, accompagnati da una campagna sui canali social di Merck Italia – spiega l’azienda in una nota – contribuiranno ad alzare l’attenzione su una patologia che rappresenta il 10% di tutti i tumori diagnosticati nel mondo e la terza neoplasia più comunemente diagnosticata negli uomini e la seconda nelle donne. In Italia, secondo i dati Aiom 2022, l’anno appena concluso ha visto 48.100 nuovi casi (26.000 negli uomini e 22.100 nelle donne) con un incremento, rispetto al 2020, rispettivamente del + 1,5% e del + 1,6%.

Per la città di Milano è stata scelta la strada dei ‘graffiti urbani’, realizzati con materiali green, che nella seconda metà di marzo coloreranno alcune delle strade più frequentate della città, offrendo la possibilità ai passanti di scansionare un QR code, che rimanda al ‘Symptom Checker CRC’ sul sito di Merck.it. Si tratta di uno strumento lanciato nel novembre 2022: un breve e semplice questionario che può aiutare a capire se, a fronte di alcuni segnali, sia opportuno consultare uno specialista. Anche se il test non ha l’obiettivo di fornire una diagnosi, vuole essere una guida sui sintomi più comuni del tumore del colon-retto che potrebbero richiedere un approfondimento clinico. Per Roma si è optato per soluzioni di advertising ‘Out of home’ e ‘Digital out of home’, con un messaggio di grande impatto “La paura non ferma il tempo. La diagnosi precoce di un tumore al colon retto può salvarti la vita”, per sottolineare, ancora una volta, che una diagnosi tempestiva e accurata da parte dello specialista può favorire una gestione precoce di un’eventuale patologia, aumentando le possibilità di cura. Anche queste creatività contengono il QR code da scansionare per accedere al Symptom Checker.

L’impegno costante della farmaceutica nell’area oncologica – che la vede attiva anche in altri momenti topici quali il ‘World cancer day e l’Head&Neck cancer week’ – con la campagna dedicata al ‘Colorectal cancer awareness month’ amplifica e rende ancora più incisivo il proprio messaggio: ‘Per te. Il nostro impegno incessantemente’, che racchiude in modo trasversale la partecipazione e l’attività costante nel migliorare e preservare la vita delle persone affette da cancro, promuovendo l’educazione e le conoscenze sulle malattie neoplastiche, il progresso nell’assistenza ai pazienti e rendendo più facile l’accesso ai trattamenti e ai servizi. Per restituire visivamente la narrativa di ‘Per te’, Merck ha deciso di tradurre attraverso illustrazioni, piccoli gesti che giorno dopo giorno possono fare la differenza per i pazienti: si tratta di una serie di messaggi che hanno l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e di incoraggiare chi è frenato dalla paura e dal timore di affrontarla.

Il tumore è dovuto alla proliferazione incontrollata delle cellule della mucosa che riveste l’ultima parte dell’intestino ed è spesso conseguente a una evoluzione di lesioni benigne (es. polipi adenomatosi) che impiegano un periodo molto lungo per trasformarsi in forme maligne (dai 7 ai 15 anni). Per questo, la prevenzione è senza dubbio lo strumento più efficace, perché permette di individuare e rimuovere le lesioni benigne prima che degenerino o di fare diagnosi precoce, permettendo di intervenire prima che la situazione si aggravi. L’introduzione dello screening nazionale per l’identificazione dei segnali precursori e la diagnosi precoce del tumore del colon-retto, mediante la ricerca del sangue occulto nelle feci, insieme al progresso dei trattamenti chirurgici e farmacologici, hanno portato a un significativo miglioramento nelle percentuali di guarigione e nella sopravvivenza di questa neoplasia. La mortalità, nel 2021 è stimata in 21.700 decessi. Attualmente la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 65% negli uomini e del 66% nelle donne e sale rispettivamente al 77% e 79%, se si considera la probabilità di vivere ulteriori 4 anni dopo aver superato il primo anno dalla diagnosi.

Durante il mese di marzo, la strategia narrativa prevede anche il racconto editoriale della campagna sui canali social di Merck Italia: sia sul profilo LinkedIn aziendale (https://www.linkedin.com/company/merck-italia/), che sulla pagina Instagram (https://www.instagram.com/merckitalia/) attraverso l’hashtag #PerTe. Il messaggio, che lega tutte le iniziative e racconta l’impegno di Merck Italia in area oncologica, è potente e diretto: la prevenzione è l’alleato più prezioso che abbiamo nella lotta al tumore del colon-retto.

“Per un’azienda come la nostra, che ama definirsi ‘In Love with Care’, avere cura dei pazienti e delle persone a loro vicine vuol dire rispondere a tutti i needs non soddisfatti: non solo i bisogni terapeutici, ma anche quelli di educazione sulla salute – spiega Iris Buttinoni, Head of Communication di Merck Italia -. Vogliamo rispondere a queste esigenze informative sperimentando sempre nuovi linguaggi e canali, per essere certi che i nostri messaggi siano memorabili e di impatto, e raggiungano più persone possibile. In particolare, con la nostra campagna per il Colorectal cancer awareness month, che integra attività più classiche come l’Out of home con lo street marketing e la comunicazione social, intendiamo incoraggiare azioni di prevenzione e screening, facendo così una concreta differenza nella vita delle persone”.