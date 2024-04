Mielofibrosi, Vannucchi (UniFi): “Nuovo Jak inibitore migliora anche anemia”

24 Aprile 2024

Verona, 24 apr. (Adnkronos Salute) – “L’anemia è uno dei problemi più importanti nel paziente con mielofibrosi”, un tumore del midollo osseo caratterizzato dal progressivo accumulo di tessuto fibroso che impatta sulla produzione di globuli rossi, bianchi e piastrine. “Il 40% dei pazienti ha un’anemia al momento della diagnosi”, pazienti “che anche come conseguenza dei trattamenti attuali della mielofibrosi diventano il 60-70%, con una quota rilevante di trasfusione-dipendenti. I farmaci per controllare questa condizione sono efficaci nel 20% dei pazienti, ma tale effetto si perde entro l’anno e le trasfusioni ripetute possono causare accumulo di ferro negli organi con sviluppo di conseguente tossicità. Questa condizione si associa a un’astenia che ha un altissimo impatto sulla qualità della vita. Si stanno sviluppando ora farmaci” come momelotinib, “che pur appartenendo alla famiglia dei Jak inibitori riescono a migliorare l’anemia anche in una fetta di pazienti anemici e trasfusione-dipendenti”. Così Alessandro Maria Vannucchi, professore ordinario di Ematologia, Università di Firenze e direttore della Struttura complessa di Ematologia, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, intervenendo oggi a Verona a un incontro con la stampa organizzato da Gsk.

“La mielofibrosi, una neoplasia mieloproliferativa cronica – spiega Vannucchi – viene alle volte diagnosticata in modo del tutto casuale per il riscontro di alterati valori all’esame del sangue o per i sintomi che il paziente riferisce”. La mielofibrosi “si differenzia dalla policitemia vera e della trombocitemia essenziale, che sono le altre neoplasie mieloproliferative croniche. Il paziente con mielofibrosi generalmente si presenta con una serie di sintomi che sono legati soprattutto all’aumento di volume della milza che, quindi, a sua volta può causare dei disturbi dal punto di vista digestivo, come una sensazione di pienezza. Ci sono anche manifestazioni sistemiche, nelle forme più avanzate, come la perdita di peso, sudorazioni notturne importanti e, a volte, anche una febbricola che non ha altre motivazioni. La riduzione del numero di globuli rossi, quindi l’anemia, comporta tutti i sintomi della facile stancabilità, ma anche difficoltà a concentrarsi”.

La terapia della mielofibrosi “è stata largamente palliativa fino all’introduzione dei Jak inibitori”, introdotti a partire dalla comprensione che la maggior parte dei sintomi e delle manifestazioni cliniche della mielofibrosi sono dovuti all’infiammazione e al sovraccarico di citochine, causati da un “problema nella Jak-Stat – illustra il professore – che è una via intracellulare importante per la regolazione dell’attività delle cellule del midollo, ma anche, e soprattutto, per l’ambiente infiammatorio. Questi farmaci, che vanno a inibire questa via di segnalazione Jak-Stat attivata, sono risultati efficaci soprattutto su alcuni bisogni clinici importanti del paziente quali l’aumento di volume della milza e sulla sintomatologia sistemica”.

“L’anemia, che impatta molto sulla qualità della vita – rimarca Vannucchi – è difficile da trattare. Ci sono stati tutta una serie di tentativi nel corso degli anni con farmaci che peraltro, in parte, si continuano a utilizzare – eritropoietina, ormoni di tipo androgenico – per stimolare il midollo. Sono però terapie che hanno efficacia in una piccola percentuale dei pazienti e per un tempo generalmente molto breve. Il problema è stato complicato dal fatto che la maggior parte dei Jak inibitori hanno, come effetto collaterale, molto spesso, anche se non necessariamente, un peggioramento dell’anemia”. Per “alcuni pazienti che già partivano anemici”, si assiste a “un peggioramento. Altri che partivano con un problema di emoglobina quasi al limite della normalità sono diventati anemici e, in alcuni casi, anche trasfusione-dipendenti. Questa non è una regola: molti pazienti tollerano i Jak2 inibitori più vecchi nel loro uso clinico senza sviluppare un’anemia trasfusione dipendente”.

Più recentemente “si è osservato però che ci sono delle molecole” come momelotinib, approvato in Europa e negli Stati Uniti, “che appartengono alla famiglia dei Jak inibitori – precisa l’ematologo – però hanno anche dei bersagli molecolari aggiuntivi, rispetto alla sola Jak2, e che, pur mantenendo un’efficacia sulla splenomegalia e sui sintomi, hanno anche spesso una importante efficacia sull’anemia, correggendola. In questi pazienti, che partono anemici o che sviluppano anemia sotto trattamento di un Jak inibitore, rappresentano una valida alternativa”.

In questo momento “c’è un panorama estremamente variegato di molecole che vengono indagate negli studi clinici come molecola singola oppure in aggiunta a un Jak inibitore – conclude Vannucchi – in modo quindi da sfruttare l’effetto, l’efficacia del Jak inibitori, magari potenziandola, oppure cercando di prevenire o di ridurre gli effetti collaterali tipo quello della citopenia indotta dal Jak inibitori”.