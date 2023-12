Migliore (Fiaso), ‘Covid pericoloso per anziani ma solo 1 mln di vaccinati’

Dicembre 4, 2023

Milano, 4 dic. (Adnkronos Salute) – “I numeri dell’ultima rilevazione” negli ospedali sentinella della Fiaso, Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, “confermano il trend in crescita” dei ricoveri Covid in Italia. “Asistiamo a una maggiore circolazione del virus che impatta, seppur in minima parte, sugli ospedali, incrementando i ricoveri. L’età media dei pazienti, tuttavia, rimane elevata, pari a 76 anni”, e “questo evidenzia come il Covid in questa fase sia pericoloso soprattutto per anziani affetti da altre patologie che il virus contribuisce ad aggravare”. Lo sottolinea il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore, commentando il report settimanale sulle ospedalizzati ‘con’ o ‘per’ Sars-CoV-2. “Di contro – evidenzia – la campagna vaccinale registra ancora una adesione molto bassa” per il vaccino anti-Covid: “A essersi vaccinati” sono “poco più di un milione di persone”.