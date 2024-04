Migliore (Fiaso), ‘ospedali vecchi, Pnrr punto partenza ma serve più impegno’

26 Aprile 2024

Roma, 26 apri (Adnkronos Salute) – “La vetustà del patrimonio edilizio delle aziende sanitarie è uno dei problemi principali dei nostri ospedali, la maggior parte dei quali ha più di 50 anni”. In questo contesto i fondi del Pnrr, appena finalizzati con il decreto approvato nei giorni scorsi, rappresentano “un punto di partenza su cui costruire un percorso di consolidamento del Servizio sanitario nazionale”, spiega all’Adnkronos Salute Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) che giudica, in ogni caso, il provvedimento “complessivamente positivo”.

In particolare, commenta, il decreto “offre certamente degli strumenti anche per affrontare le criticità legate all’applicazione della ‘regola tecnica del 2015’ per la prevenzione degli incendi nelle nostre strutture. Soprattutto per questo sarebbe indispensabile uno sforzo straordinario considerando che da una nostra indagine di qualche mese fa emerge che, in merito al tema incendi, il 90% degli interventi, pur programmati, non può essere completati per una carenza di fondi”.

Per quanto riguarda la promozione del capitale umano, prevista dalla Missione 6 Salute del Pnrr, “un aspetto significativo – continua Migliore – è la possibilità di continuare a valorizzare l’esperienza maturata dagli operatori sanitari grazie alla misura che consente di estendere i benefici per la stabilizzazione a coloro ne li matureranno entro il 2024. La misura era stata proposta da Fiaso nel 2021 e approvata con la legge di stabilità e ha dato la possibilità al Ssn di dotarsi di personale qualificato a tempo indeterminato. Oggi la nostra iniziativa continua ad essere apprezzata e valorizzata”. In prospettiva, inoltre, “è necessario intervenire sul tetto di spesa per il personale sanitario delle aziende per far sì che effettivamente quello che il decreto Pnrr ha previsto possa trovare applicazione. Questo perché, purtroppo, in tante realtà non abbiamo la capacità concreta di assunzione avendo raggiunto il tetto di spesa”, conclude Migliore.