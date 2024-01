Milleproroghe, sindacato medici ‘bene scudo penale ma va esteso a tutto il 2025’

Gennaio 17, 2024

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) – “L’emendamento sullo scudo penale che dovrebbe essere introdotto nel decreto Milleproroghe risponde alle richieste dell’Anaao Assomed e di questo ringraziamo la sensibilità delle forze politiche, in particolare Annarita Patriarca (Fi) e del ministro della Salute Orazio Schillaci che lo sostengono”. Lo afferma in una nota Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed. “Chiediamo però che sia esteso a tutto il 2025, in attesa che si concluda l’iter per arrivare alla depenalizzazione dell’atto medico”, precisa. La richiesta è stata avanzata nel documento presentato alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera sul ddl Milleproroghe.

“I preoccupanti dati sull’andamento della pandemia Covid-19 e la sua corrente diffusione – evidenzia Di Silverio – ripropongono l’attualità del cosiddetto ‘scudo penale’ ritenendo che possa svolgere una funzione di richiamo alla valutazione delle situazioni emergenziali ‘con gli occhi della colpa grave’, come sottolineato da anni dalla giurisprudenza. Indipendentemente dalla natura dell’emergenza, epidemica o no. Va quindi ribadito il carattere generale della punibilità dei professionisti della sanità solo per colpa grave, con riguardo ai fatti commessi in una situazione di emergenza, qualunque essa sia. E’ un fatto notorio che la carenza degli organici, come testimoniato dalla letteratura internazionale, sia fattore di rischio di eventi avversi e questo dato rappresenta una vera e propria emergenza”.

“E’ sicuramente di primaria importanza – prosegue il segretario dell’Anaao – limitare, in generale, la punibilità dei reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi dagli esercenti una professione sanitaria ai soli casi di colpa grave, come ribadito sia dalla giurisprudenza che da molti disegni di legge assegnati in Parlamento e come anche rappresentato nelle mozioni in materia di disciplina della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e per il superamento delle criticità connesse alla carenza di organico del personale, approvate in Aula alla Camera l’11 gennaio scorso”.

“Dobbiamo anche tener conto – prosegue Di Silverio – del notevole numero di procedimenti penali avviato nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, il cui esito, nella quasi totalità dei casi, si risolve con il proscioglimento, ma che ha come diretta conseguenza l’incremento della medicina difensiva con aggravio di costi per la sanità pubblica, oltre all’inevitabile ed ulteriore ingolfamento delle liste di attesa. Traendo insegnamento dalle criticità emerse durante la pandemia da Covid-19 – suggerisce il leader sindacale – è opportuno introdurre un riferimento all’eventuale eccezionalità del caso concreto o delle circostanze in cui lo stesso si verifica, così da evitare, per il futuro, la necessità di fare ricorso alla legislazione di emergenza”.

“L’accertamento circa la natura ‘gravemente colposa’ di una determinata condotta terapeutica – osserva il numero uno di Anaao Assomed – non può limitarsi all’eventuale adesione alle linee guida o buone pratiche di settore, ma deve basarsi anche su altri fattori, quali ad esempio l’eccezionalità del caso concreto o del contesto in cui lo stesso si verifica, il livello di esperienza e specializzazione sia del singolo sanitario che della struttura in cui questi è inserito, nonché le risorse concretamente messe a disposizione dell’operatore. Le oggettive carenze organizzative della struttura sanitaria in cui si verifica l’evento avverso – avverte Di Silverio – non devono ricadere sugli operatori sanitari in sede di accertamento giudiziale del grado della colpa. Occorre quindi valutare la coerenza della condotta non solo rispetto alle evidenze scientifiche disponibili, ma anche alle specifiche condizioni di lavoro e alle eventuali carenze strutturali e organizzative”.

“In tale prospettiva – conclude – la valutazione del grado della colpa dovrebbe tener conto della particolare situazione di ‘emergenza lavorativa’ in cui il fatto si è verificato”.