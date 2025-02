Morti cardiache improvvise, Casasco (Fmsi): “Screening utili per atleti e Ssn”

4 Febbraio 2025

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) – “La certificazione di idoneità alla pratica sportiva ha un grande valore in chiave di prevenzione perché permette di individuare potenziali fattori di rischio o patologie minori, anche non contrindicanti la pratica sportiva, ma la cui diagnosi tempestiva porta a evidenti benefici per lo stato di salute e la qualità della vita del singolo e a un conseguente risparmio per il Servizio sanitario nazionale e il sistema assicurativo”. Lo ha detto l’onorevoleMaurizio Casasco, presidente Fmsi, Federazione medico sportiva italiana, in occasione del simposio dedicato ai programmi di screening per valutare il rischio di morte cardiaca improvvisa nei giovani atleti, a partire dall’esperienza del modello italiano, co-organizzato dalla Fmsi e dall’Ambasciata d’Italia a Londra, che oggi ha ospitato l’incontro, con la diretta collaborazione di Lord Polak, membro della Camera dei Lords.

“Questo evento testimonia il valore del modello italiano di medicina dello sport riconosciuto in tutto il mondo – sottolinea Casasco – L’Italia è l’unico Paese ad avere delle leggi nazionali per la certificazione di idoneità alla pratica sportiva e, nel caso di quella agonistica, viene rilasciata esclusivamente dallo specialista in medicina dello sport, che valuta il rischio sportivo specifico in gara e in allenamento. Accanto alle leggi in materia di salute dei praticanti l’attività sportiva, l’Italia vanta delle specifiche linee-guida elaborate dalla Fmsi, unica società scientifica di medicina dello sport riconosciuta dal ministero della Salute, in collaborazione con le società cardiologiche. Oggi le morti improvvise da sport, nel nostro Paese, rispetto al resto del mondo sono in un rapporto di 1 a 1 milione e mezzo versus 1 a 100mila”. Il modello italiano – si legge in una nota – diventa importante oggi più che mai visto il valore, riconosciuto a livello globale, dell’attività sportiva per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria nella lotta alle principali patologie non trasmissibili (cardiovascolari, neurodegenerative, oncologiche, metaboliche, etc.), e la cui prescrizione richiede una specifica competenza.

Il simposio si inserisce nel quadro del Memorandum of Understanding di collaborazione bilaterale sottoscritto da Italia e Regno Unito nel 2023 e che incoraggia il dialogo tra personale medico dei due Paesi. “Credo molto nel valore della diplomazia scientifica – evidenzia l’ambasciatore Inigo Lambertini – a maggior ragione quando, come quest’oggi, essa abbia una finalità così nobile quale quella di salvare più vite tra i giovani sportivi. Sono quindi orgoglioso che l’Ambasciata a Londra abbia fattivamente contribuito a organizzare questo proficuo scambio di esperienze tra luminari della cardiologia e della medicina sportiva, e alla valorizzazione del modello di screening italiano, un’altra delle nostre tante eccellenze a livello mondiale”.