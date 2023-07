Naddeo (Aran), ‘su contratto sindacati divisi, continueremo confronto’

Luglio 27, 2023

Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) – Per il rinnovo del contratto dei medici e del resto della dirigenza Ssn, “c’è chi vuole continuare a trattare, come se il tempo potesse eliminare problemi che non riguardano il contratto, e altri che avrebbero voluto chiudere ieri. Continueremo il confronto, ma credo sia utile comunicare quante risorse potevano essere pagate entro novembre se il contratto si fosse chiuso ieri”. Così Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, su Twitter dopo la fumata nera delle trattative di ieri e l’allungamento dei tempi per la firma del nuovo contratto. Secondo la tabella postata da Naddeo, gli arretrati ammontano in totale a 10.785 euro, mentre gli aumenti arrivano a 534 euro, fra incrementi a regime e incrementi già incassati.