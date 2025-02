Nasce Fondazione per studio malattie infettive, Bassetti: “Ponte tra scienza e società”

4 Febbraio 2025

Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) – Nasce ‘Filmi’, Fondazione italiana per lo studio e la lotta alle malattie infettive, “un ponte tra scienza e società civile”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova. ‘Filmi’ è stata presentata al Senato, testimonial il giornalista Alberto Matano. “Vogliamo avvicinare sempre di più il mondo scientifico alla società civile ed eliminare il ‘gap’ anche di comunicazione tra i due mondi che abbiamo visto durante la pandemia – prosegue Bassetti -. Non dobbiamo più avere da un parte gli scienziati e dall’altra i cittadini, non sono mondi separati – ormai dobbiamo averlo capito – ma vivono insieme e devono collaborare. Così come vogliamo anche collaborare con la politica, ecco perché la presentazione al Senato, perché deve essere un interlocutore con cui lavorare e aiutare nelle decisioni”.

Altro punto su cui la ‘Filmi’ vuole avere un peso è quello della comunicazione, “faremo attività di divulgazione, poi borse di studio sulle malattie infettive, insomma saremo una laboratorio di idee con tavoli tra scienza, associazioni dei pazienti e società civile”, chiarisce. I temi che affronterà la Fondazione? “Quelli più ‘caldi’ delle malattie infettive trasmissibili – risponde Bassetti -. Abbiamo vissuto la pandemia Covid, oggi c’è l’aviaria in Usa ma soprattutto è ora che si affronti l’antimicrobicoresistenza. Non ci si può più girare dall’altra parte”.

La Fondazione italiana per lo studio e la lotta alle malattie infettive “è una grande sfida, siamo un gruppo di amici formato da medici, imprenditori e professionisti, vogliamo avere un respiro nazionale e ringrazio Alberto Matano per aver accettato di essere il nostro testimonial. Il progetto – conclude – è ambizioso e abbiamo un grande entusiasmo”.

“Dopo il Covid abbiamo sviluppato una sensibilità maggiore verso i temi della salute pubblica e abbiamo compreso quanto sia importante tenere alta l’attenzione in questo ambito e, con questo spirito, insieme al prof. Matteo Bassetti e al dott. Antonio Rosina, abbiamo creato Filmi, la prima Fondazione italiana del terzo settore interamente dedicata alle malattie infettive”, ha dichiarato l’onorevole Roberto Cassinelli, presidente della Fondazione Italiana per lo studio e la Lotta alle Malattie infettive Ets.

In occasione della presentazione odierna, anche il ministro Schillaci ha voluto rivolgere un plauso a Filmi: “L’impegno della Fondazione Italiana per lo studio e la Lotta alle Malattie Infettive si inserisce in un contesto di straordinaria rilevanza per la nostra nazione e per la salute globale. Le malattie infettive continuano a esercitare una pressione considerevole sui sistemi sanitari e solo con una visione multidisciplinare che valorizzi l’innovazione scientifica possiamo garantire risposte adeguate. La prevenzione – ha ricordato Schillaci – rimane il pilastro centrale di qualsiasi strategia sanitaria, ma la lotta alle malattie infettive non può prescindere anche da un coordinamento internazionale e in questa direzione l’approccio One Health, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale, costituisce un modello fondamentale per guidare le nostre azioni”.