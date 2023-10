Nobel, presidente virologi: ‘Premio atteso, mai scoperta più rivoluzionaria’

Ottobre 2, 2023

Milano, 2 ott. (Adnkronos Salute) – Quello a Katalin Karikó e Drew Weissman, ‘papà e mamma’ dei vaccini anti-Covid, è “un Nobel per la Medicina atteso perché prima d’ora non c’è mai stata una scoperta così rivoluzionaria e importante, che ha permesso di salvare tantissime vite e di portare tutti noi a una condizione di riapertura totale alla vita grazie a un vaccino. Un vaccino la cui assenza avrebbe sicuramente causato tante, tante perdite umane in più, con una risoluzione della pandemia molto più lunga, pesante e dolorosa”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’università di Brescia, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili.

I vaccini a mRna figli delle ricerche della biochimica ungherese e dell’immunologo americano “sono rivoluzionari”, insiste Caruso. “Per la prima volta – spiega – una molecola instabile come l’Rna riesce a essere stabilizzata con piccole modifiche, a venire veicolata all’interno delle cellule attraverso piccole goccioline di grassi, e a generare proteine tali e quali alle proteine originali” di cui veicola le informazioni genetiche. “Quindi senza alterazioni e in grado di fare una cosa meravigliosa: scatenare una risposta immunitaria di tipo sia umorale sia cellulare, stimolando la produzione sia di anticorpi che neutralizzano il virus – precisa l’esperto – sia di cellule immunitarie che riconoscono e distruggono le cellule infettate. Un’azione combinata incredibile – la definisce Caruso – che ha fatto di questo vaccino un vaccino di successo”.

Un Nobel che, anche secondo il numero uno dei virologi italiani, risponde a tante fake news che hanno circolato e ancora circolano sui vaccini a mRna. “Questo è fuor di dubbio”, afferma Caruso. “Abbiamo tutti constatato l’efficacia del vaccino, la sua forza neutralizzante. E’ una rivoluzione che” al di là di Covid-19, prospetta il virologo, “probabilmente aprirà la strada a tante altre applicazioni degli Rna messaggeri”. Tante e tali “che oggi neanche possiamo immaginare”.

La speranza è che questo premio possa convincere gli scettici a vaccinarsi o a rivaccinarsi contro Sars-CoV-2. “C’è un’enorme innocuità di questi vaccini, anche rispetto ai precedenti – tiene a precisare lo specialista – poiché questo Rna, pur essendo stabilizzato e veicolato nelle cellule, al contrario del Dna, dei vettori virali e di tante altre proteine resta estremamente fragile. Quindi, dopo un paio di giorni nella cellula dove ha svolto la sua attività, viene degradato ed è finito tutto”. Scompare, “però intanto – chiosa Caruso – ha innescato risposte immunitarie efficaci e valide nel tempo”.