Oms, Hpv ad alto rischio per 1 maschio ‘over 15’ su 5

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute) – Il Papilloma virus non è un problema solo femminile. Quasi un uomo su tre con più di 15 anni d’età è infetto da almeno un tipo di Papilloma virus umano genitale (Hpv), uno su cinque in particolare da ceppi di Hpv ad alto rischio o oncogeni. A fare il punto è l’Organizzazione mondiale della sanità, sulla base di un nuovo studio pubblicato oggi su ‘The Lancet Global Health’.

“Queste stime mostrano che gli uomini sono spesso portatori di infezioni genitali da Hpv”, rimarcano dall’Oms, sottolineando “l’importanza di coinvolgere gli uomini negli sforzi per controllare l’infezione da Hpv e per ridurre l’incidenza della malattia correlata al virus sia negli uomini che nelle donne”.

La maggior parte delle infezioni da Papilloma virus non causa sintomi – ricorda l’Oms – e si risolve senza intervento, ma alcuni ceppi possono portare a verruche anogenitali o provocare il cancro. L’Hpv è la principale causa di tumore della cervice uterina nelle donne, con oltre 340.000 decessi l’anno. Negli uomini, secondo le stime dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), nel 2018 ci sono stati più di 69.400 casi di cancro causati dall’Hpv, come tumori del pene, dell’ano, della bocca e della gola.