Ordini medici, ‘liste attesa drogate, decisivo monitoraggio reale’

8 Maggio 2024

Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) – Buona parte dei tempi relativi alle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie “sono drogati, non sono reali. Molte agende sono chiuse. E ci sono tante persone che oramai non si rivolgono più al Servizio sanitario nazionale ma vanno direttamente nel privato. Il tema è molto complesso, ha molti fattori di cui tener conto e i dati che abbiamo spesso non rispecchiano la realtà. Per esempio: se si vuole prenotare una colonscopia e i tempi prospettati sono lunghissimi, spesso si ricorre direttamente al privato e questo non viene intercettato dal monitoraggio”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), su uno dei problemi della sanità più sentiti dai cittadini, al centro di un decreto ad hoc in dirittura d’arrivo.

In questo momento, continua Anelli, “lo sforzo che bisogna fare è dare credibilità al sistema pubblico”. Per questo il provvedimento in arrivo “deve poter rispondere all’esigenza di far tornare le prestazioni dal privato al pubblico perché il sistema sia più equo. Rafforzare il sistema pubblico significa ovviamente ridurre le disuguaglianze che sono il vero problema, con una sanità per ricchi, per chi paga, e una sanità invece per chi non può”. Alcuni aspetti sono particolarmente importanti e avranno risposta nel prossimo decreto. “Il primo è che finalmente potremmo avere un monitoraggio vero, che valuterà il prescritto, cioè quello che chiedono i medici, e l’erogato, quello che viene concretamente erogato oggi dal sistema pubblico, accreditato. E non privato. Già sapere questo – sottolinea il presidente Fnomceo – significa avere la cognizione di quale sia la realtà dell’attesa”. A questo punto, infatti, “il Governo, grazie alla conoscenza e in maniera centralizzata, potrà finanziare in modo mirato: se ho da fare un milione di Tac, finanzio un milione di Tac, poi potrò decidere delle priorità, potrò decidere che farò prima quelle oncologiche, per esempio”.

Il secondo elemento, prosegue il presidente Fnomceo, “è quello di considerare il personale che lavora nel servizio sanitario come disponibile a dare una mano per recuperare prestazioni. Questo è importante perché ridà un po’ di entusiasmo, un po’ di ossigeno, una maggiore credibilità agli operatori che lavorano nel sistema pubblico”. In pratica, si può chiedere di fare “prestazioni fuori dagli orari di lavoro. E come se si dicesse ai medici: crediamo nella vostra professionalità, crediamo nella vostra capacità di dare una mano al sistema perché il sistema pubblico torni ad essere il sistema prevalente. Ovviamente questo ha bisogno di risorse, bisogna vedere”, conclude Anelli.