Palmisano (Fimmg Venezia): “Medici pronti per tecnologia mRna”

4 Dicembre 2024

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) – “Il Piano nazionale per le vaccinazioni ci vede attori fondamentali per l’organizzazione e l’implementazione di questa nuova tecnologia mRna. I medici di famiglia, ormai da anni, sono pronti ad affrontare le varie campagne vaccinali attraverso l’implementazione, ormai storica, di una scuola di vaccinazione organizzata sia a livello sindacale sia a livello delle società scientifiche. Pertanto, come categoria, questa nuova tecnologia ci vede all’avanguardia”. Sono le parole di Giuseppe Palmisano, segretario generale provinciale Fimmg, Federazione italiana medicina generale di Venezia, intervenendo all’expert advisory panel ‘L’innovazione della tecnologia mRna: dalle potenzialità scientifiche alle opportunità per la sanità regionale’, che si è svolto nel capoluogo veneto con l’intento di riunire esperti per la redazione di un documento per la promozione dell’impiego della tecnologia mRna.

“Si tratta di continuare nel percorso di formazione dei singoli colleghi, nel renderli sempre più consapevoli di queste potenzialità – continua Palmisano – Si tratta, inoltre, di dedicare tempo e attenzione a quella che è una medicina su misura perché per ogni assistito andrà definito il vaccino più appropriato al momento delle campagne vaccinali. Ciò che è ancora più interessante è che si parlerà sempre più di una vaccinazione terapeutica, visto il largo impiego che troverà questa tecnologia di fronte alla cura di tante malattie che per ora non hanno una cura specifica”, conclude.