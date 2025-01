Picco (AslTo), ‘ospedale Martini in campo per diagnosi precoce sordità neonato’

24 Gennaio 2025

Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) – “Siamo molto soddisfatti del fatto che un’azienda privata come Med-El abbia voluto investire sulla struttura di Otorinolaringoiatria del Martini di Torino per darci l’opportunità di avere una tecnologia all’avanguardia che è stata provata per la prima volta in Italia proprio nel nostro ospedale”. Così all’Adnkronos Salute il Direttore generale dell’Asl Città di Torino, Carlo Picco. “La casistica della struttura di audiologia del Martini è importantissima perché ha superato l’anno scorso i mille casi, quindi è una delle principali d’Italia – osserva Carlo Picco – È evidente che siamo impegnati a tutto campo, sia nella prevenzione che nella sordità del neonato con la rete audiologica”.

“L’Organizzazione mondiale della salute stima che ci sarà un raddoppio di casi di sordità nel mondo nei prossimi anni, un po’ per l’invecchiamento della popolazione, ma anche per tutta una serie di esposizioni e inquinamento acustico. Questa patologia può essere prevenuta e quindi l’Asl scende in campo anche sulla prevenzione secondaria che riteniamo sia un elemento fondamentale”, conclude.