Pillola anticoncezionale gratuita per tutte le donne

Aprile 22, 2023

Ok dell’Aifa per rendere gratuita la pillola anticoncezionale a tutte le donne. Approvata anche la gratuità per la profilassi contro il virus Hiv

L’Aifa ha reso gratuita la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le fasce d’età. Una vera rivoluzione per il nostro Paese, che finalmente si unisce agli altri Paesi europei. Il costo complessivo per lo Stato sarà di circa 140 milioni di euro l’anno.

“Una decisione importante che consentirà di ampliare la platea di utilizzatrici che non potevano permettersi la contraccezione orale perché troppo costosa”, ha commentato la presidente del Comitato prezzi e rimborsi, Giovanna Scroccaro.

Sempre oggi, inoltre, è stata approvata anche la gratuità della profilassi pre-esposizione contro il virus Hiv (Prep).