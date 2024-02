Prénatal al fianco della Fondazione per la Natalità verso gli Stati Generali

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb. – (Demografica/Adnkronos) – Anche Prénatal sarà presente alla IV edizione degli Stati Generali della Natalità, in programma all’Auditorium della Conciliazione di Roma il 9 e 10 maggio, e accompagnerà tutte le tappe del Tour della Natalità, che partirà da Bologna domani 20 febbraio. L’azienda di prodotti per l’infanzia conferma così il sostegno alla Fondazione per la Natalità, che promuove le iniziative.

Il tour, che toccherà con focus locali anche Palermo, Roma, Milano e Venezia, nasce per ascoltare le richieste di cittadini e istituzioni locali e capire l’impatto che l’inverno demografico ha su alcuni territori del Paese, coinvolgendo attivamente le regioni, le associazioni del territorio e gli amministratori.

Spiega Gigi De Palo, presidente della Fondazione: “Il Tour della natalità serve a darci una rotta, un obiettivo chiaro, per vincere la battaglia della denatalità. È necessario un obiettivo sostenibile, raggiungibile e verificabile di anno in anno. L’Istat ha proposto quota 500mila nuovi nati entro il 2033. Altrimenti saremo qui il prossimo anno a documentare l’ennesimo fallimento del nostro Paese che, pur avendo chiari i problemi, non riesce a fronteggiarli e risolverli”.

Un pensiero condiviso dal ceo di Prénatal, Alberto Rivolta: “La denatalità non risparmia nessuna area del nostro Paese, per questo il nostro sostegno ai nuovi genitori vuole essere concreto, calato nella realtà e all’insegna del welfare di prossimità”.

In questa ottica, Prénatal nel 2023 si è fatta promotrice del progetto Generazione G coinvolgendo imprese e consumatori in una raccolta fondi da destinare a famiglie fragili in collaborazione con Movimento Italiano Genitori (Moige) e in una ‘rete’ in cui scambiarsi tempo ed esperienza a favore della genitorialità fragile.

Non solo, ma l’azienda ha anche organizzato un ciclo di incontri nei propri punti vendita per preparare i futuri genitori alla nascita, mettendo ordine alla troppa informazione online e al disorientamento che spesso ne deriva.

Prénatal è anche tra le prime aziende ad aver sottoscritto, come parte di PRG Retail Group, il Codice di Autodisciplina di Imprese Responsabili in favore della maternità promosso dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

“Siamo lieti che la Fondazione per la Natalità abbia deciso di muoversi sulla Penisola per andare a stimolare riflessioni costruttive e nuovi modelli di collaborazione anche territoriali per far fronte al fenomeno della denatalità, che non risparmia nessuna area del Paese e richiede soluzioni condivise e concrete. Prénatal, che da 60 anni attraverso la propria rete capillare di negozi, si fa promotrice di azioni di welfare di prossimità per essere sempre a fianco delle famiglie, non poteva mancare a questi appuntamenti” conclude Rivolta.