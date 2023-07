Privato Acop a tavolo ministero Salute per standard assistenza ospedali

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute)()() – L’Acop, Associazione di coordinamento dell’ospedalità privata, è entrata a far parte del tavolo tecnico del ministero della Salute per la definizione degli standard qualitativi, strutturali e tecnologici relativi all’assistenza ospedaliera e alla definizione dei nuovi modelli di sviluppo dell’assistenza territoriale.

“La posizione di Acop – ha dichiarato il presidente Michele Vietti – è quella di ribadire la necessità di una rivisitazione complessiva dell’organizzazione sanitaria, che passi attraverso l’eliminazione dei tetti di spesa, con il contemporaneo adeguamento delle tariffe, ormai da anni non più in linea con l’aumento dei costi e l’esigenza degli adeguamenti tecnologici”.

“E’ quanto mai urgente, inoltre – ha continuato Vietti – un cambio di rotta degli investimenti della Mission 6 del Pnrr, per evitare di impegnare tutte le risorse in edilizia sanitaria, senza le coperture per l’organico che dovrà farla funzionare. La sanità privata è pronta a fare la propria parte per sciogliere i nodi più intricati del nostro sistema sanitario”.