Prodeco Pharma al fianco delle donne, campagna per benessere ‘in rosa’

6 Marzo 2025

Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) – Prodeco Pharma rinnova il proprio impegno per il benessere femminile con il lancio della prima campagna del 2025 nell’ambito del progetto ‘Amica delle donne’. Nel mese di marzo, in prossimità della Festa della donna, nelle farmacie, parafarmacie ed erboristerie aderenti al network sarà possibile partecipare a un’iniziativa educazionale gratuita dedicata alla salute uro-vaginale, che mira ad aumentare la consapevolezza riguardo la propria salute intima e i principali fattori di rischio alla base delle più frequenti infezioni, oltre che a promuovere stili di vita sani.

Durante tutto il mese di marzo – riporta una nota – le donne potranno usufruire gratuitamente di auto-test rapidi per la rilevazione di leucociti, sangue, nitriti e proteine nelle urine e per la determinazione del pH vaginale per individuare eventuali alterazioni che potrebbero favorire le infezioni uro-vaginali. I test saranno disponibili fino a esaurimento scorte in circa 1.000 punti vendita dislocati sul territorio nazionale aderenti al network ‘Amica delle donne’. Inoltre, sarà possibile ricevere materiali informativi per riconoscere tempestivamente i segnali di squilibrio e favorire una corretta prevenzione, attraverso consigli su diversi aspetti come l’igiene intima, un’alimentazione bilanciata e un corretto stile di vita.

“Le infezioni uro-vaginali sono disturbi molto comuni tra le donne e con presentazione clinica molto variabile: circa il 75% delle donne va incontro almeno una volta nella vita ad una vulvovaginite micotica o candida e di queste il 45% va incontro ad una recidiva. Inoltre il 40-50% delle donne ha sofferto almeno una volta nella vita di cistite e circa il 20% ha sperimentato recidive nel tempo – spiega Giovanna Rossi, ginecologa e presidente Centro per la salute della donna Agorà di Bologna – Diversi fattori, tra cui alterazioni del pH vaginale, igiene inadeguata, utilizzo di biancheria sintetica e squilibri ormonali, possono causare infezioni provocando fastidi e riducendo la qualità della vita delle donne. Conoscere il proprio stato uro-vaginale, adottare corrette abitudini e monitorare costantemente parametri come il pH vaginale può fare la differenza nella prevenzione e gestione di queste problematiche”.

Il pH vaginale è infatti un indicatore chiave della salute intima femminile, con un valore fisiologico compreso tra 3,8 e 4,5 che crea una barriera protettiva contro i microbi nocivi, prevenendo le infezioni. Un’alterazione di questo equilibrio naturale può favorire la comparsa di disturbi e infezioni, oltre a essere un segnale di cambiamenti ormonali, come quelli legati alla menopausa. Al contempo, il monitoraggio di leucociti, sangue, nitriti e proteine nelle urine fornisce un’indicazione sullo stato di salute delle vie urinarie, segnalando eventuali anomalie che, sebbene non sempre riconducibili a un’infezione, possono richiedere ulteriori approfondimenti.

“Come Prodeco ci impegniamo per accompagnare le donne in un percorso di salute e consapevolezza – dichiara Giovanni Catania, Amministratore Unico di Prodeco Pharma – Con il progetto ‘Amica delle donne’, lanciato nel 2021 e diventato un punto di riferimento per la salute femminile, vogliamo offrire strumenti per avvicinare sempre di più le donne alla prevenzione e al benessere, non solo in questa occasione, ma con un calendario ricco di iniziative che dureranno tutto l’anno. A questa prima campagna, seguiranno infatti vari appuntamenti, tra cui una serie di check-up gratuiti in farmacia tra aprile e luglio a cura di operatori specializzati per la valutazione di indicatori importanti per la salute femminile, un’iniziativa in autunno contro la violenza di genere così come webinar informativi nell’arco dell’anno aperti al pubblico su tematiche di grande attualità”.

Inoltre, il portale Amica delle donne ospita una serie di professionisti della salute che offrono consulenze gratuite, oltre a informazioni dedicate a diverse tematiche del mondo femminile e piani alimentari elaborati da esperti nutrizionisti. Per scoprire il network di farmacie, parafarmacie ed erboristerie aderenti al progetto, visita il sito www.amicadelledonne.it.