Psichiatra uccisa: Schillaci, ‘fa star male che 70% aggressioni sanitari è su donne’

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. – (Adnkronos Salute) – “La cosa che più mi fa star male è il fatto che il 70% delle aggressioni ai sanitari sono nei confronti delle donne”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine di un incontro, al ministero della Salute dell’Intergruppo parlamentare sulla sanità digitale, commentando le iniziative in ricordo della psichiatra uccisa a Pisa da un paziente.

“È stato veramente solo l’ultimo di una serie di episodi terribili – sottolinea – che sono avvenuti. Siamo intervenuti nel dl 34 aumentando le pene nei confronti di chi aggredisce gli operatori sociosanitari. Ma non è solo un problema di inasprimento delle pene o di procedere d’ufficio contro chi aggredisce, è un problema culturale. Chi si rivolge a una struttura sanitaria e trova una persona con un camicie bianco, deve capire che è una persona che sta lì per aiutarlo, che merita rispetto e non va aggredito”