Psicoterapia a prezzi calmierati per i residenti nel centro storico di Roma

4 Ottobre 2024

Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) – La Giunta del Municipio Roma I Centro, sulla scia di un provvedimento simile del Municipio XII proposto dal consigliere Alessandro Alongi, ha oggi approvato una delibera che istituisce un elenco di professioniste/i della psicologia/psicoterapia che, in forma singola o associata, offrano servizi a prezzi calmierati alla collettività residente nel Municipio, al fine di assicurare un benessere psicologico accessibile a tutti i cittadini del territorio municipale.

“In occasione della Giornata mondiale salute mentale del 10 ottobre, pensiamo che sia giusto dare un segnale importante ai nostri concittadini per dirgli che il Municipio è vicino e tiene al loro benessere psicologico e cerca di assisterli anche fuori dai percorsi istituzionali, proponendo servizi alternativi”, afferma in una nota la presidente del Municipio I Roma Centro, Lorenza Bonaccorsi.

“Un provvedimento che ho fortemente voluto – dichiara l’assessora alle Politiche sociali, Claudia Santoloce – convinta che oggi, come forse mai in passato, sia fondamentale occuparsi di salute mentale delle persone, soprattutto delle fasce più giovani, attraverso l’ascolto e il confronto, in un’ottica di prevenzione del disagio e della difficoltà. E che sia necessario farlo anche agevolando l’utilizzo di questi servizi, spesso troppo costosi, attraverso una tariffa calmierata in un contesto di trasparenza e garanzia”.