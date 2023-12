Ricerca, Telethon chiude raccolta fondi 2023 con oltre 60 mln

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) – Raccolta fondi record per Fondazione Telethon che chiude l’anno con oltre 60 milioni di euro raccolti. Questa cifra, più alta di sempre, rappresenta l’intera raccolta del 2023, ottenuta grazie a tutti coloro che, da gennaio a dicembre, hanno scelto di sostenere la lotta alle malattie genetiche rare: gli oltre 160mila donatori che hanno attivato una donazione continuativa aderendo al programma “Io adotto il futuro”; tutte le persone che donano attraverso il bollettino postale, il sito internet e lo shop solidale; le generose donazioni delle tante aziende partner; l’impegno dei numerosi volontari della Fondazione attraverso le due campagne di piazza in primavera e a Natale, con i Cuori di biscotto e i Cuori di cioccolato; i fondi derivanti dalle firme a favore di Telethon del 5×1000; la raccolta derivante dai lasciti testamentari; e naturalmente le donazioni tramite il numero solidale 45510 promosso grazie alla collaborazione con la Rai durante la Maratona televisiva appena conclusa.

“La raccolta fondi del 2023 – ha commentato il presidente di Fondazione Telethon Luca di Montezemolo – si è dimostrata anche quest’anno straordinaria. Avevamo chiesto agli italiani un segnale di fiducia per affrontare il nuovo impegno attraverso il quale Telethon, prima volta al mondo per una no profit, produce e commercializza un farmaco vitale per i nostri malati. E gli italiani, grazie allo straordinario sostegno della Rai e all’impegno di oltre 4000 volontari Telethon, hanno premiato con generosità questa importante innovazione che ci permette di non lasciare indietro nessuno. Continueremo su questa strada, convinti che donare alla ricerca scientifica sia il modo migliore per costruire un futuro sostenibile per il nostro Paese”.

“Anche quest’anno – ha dichiarato Francesca Pasinelli, Consigliere delegato di Fondazione Telethon – la settimana della Maratona Rai è stata l’occasione per far raccontare agli italiani dalla viva voce degli scienziati i risultati importanti raggiunti dalla ricerca finanziata dalla Fondazione grazie a chi ha scelto di sostenerci durante tutto l’anno, rinnovando la fiducia nel nostro lavoro e permettendoci di affrontare con forza anche le sfide che ci attendono”.

Quest’anno grazie a ‘Casa Telethon’, una tensostruttura costruita nell’area esterna degli studi Rai – si legge in una nota – la settimana della Maratona si è arricchita di un racconto nuovo che ha permesso di rappresentare tutti i protagonisti dell’ecosistema della Fondazione, facendoli incontrare e dialogare tra loro e con i conduttori della diretta tv, con costanti collegamenti dai programmi, della radio, grazie ad una postazione di Isoradio, oltre che dei canali social di Fondazione Telethon, seguiti da una redazione dedicata e costantemente attiva per produrre e condividere contenuti digitali.

Fino al 31 dicembre 2022 sarà attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione – conclude la nota – è di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile.