Salute: condom gratis in Francia, in Italia 4mila firme per petizione +Europa

Dicembre 9, 2022

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) – In Francia il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo provvedimento che permetterà ai giovani tra i 18 e i 25 anni di avere preservativi gratuiti nelle farmacie del Paese dal primo gennaio 2023. Nel nostro Paese, +Europa ha lanciato, in occasione della Giornata mondiale dell’Aids (il primo dicembre scorso), la petizione per introdurre la gratuità dei condom per gli under 25, che ha raccolto già 4mila firme. “In Francia, dal 1 gennaio 2023 i giovani tra i 18 e 25 anni potranno procurarsi gratuitamente preservativi nelle farmacie. Una proposta che anche noi avevamo portato avanti e per la quale continueremo a batterci. Rendiamo anche noi i preservativi gratuiti per gli under 25”, sottolinea sui social +Europa.