Salute, Formiche e Healthcare Policy premiano Liris e Cicchetti

14 Aprile 2025

L’Aquila, 14 apr. (Adnkronos) – Sono il senatore Guido Quintino Liris (Fdi) e Americo Cicchetti, direttore generale della Programmazione presso il ministero della Salute, i premiati istituzionali degli Healthcare Awards istituiti dalle riviste Formiche e Healthcare Policy.

“Non si tratta di una semplice premiazione, ma di una narrazione che ogni anno si arricchisce di volti, territori e progetti capaci di trasformare la salute pubblica in un patrimonio collettivo più solido e lungimirante”, spiega Alessandra Maria Claudia Micelli, direttore di Healthcare Policy e condirettore di Formiche. “Alla base del progetto – continua – c’è la volontà di identificare, di volta in volta, un territorio simbolo in cui si genera valore per la salute: un luogo che racconti, attraverso le sue esperienze e i suoi protagonisti, come si possa innovare, costruire e prendersi cura”.

Ricevono il riconoscimento anche le aziende Incyte, Johnson & Johnson Innovative Medicine, Novartis Italia e Sanofi. Un riconoscimento speciale è infine attribuito alla Dottoressa Antonella Santuccione Chadha, ricercatrice in ambito neuroscienze e fondatrice della Women’s Brain Foundation.