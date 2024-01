Salute: italiani sempre più celiaci, linee guida per diagnosi e terapia

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos Salute) – Aumentano gli italiani celiaci. Sono 224mila i casi diagnosticati, ma quelli stimati sono circa 600mila perché spesso la malattia è asintomatica. Per loro, ma soprattutto per i medici di famiglia e i pediatri, è in arrivo una roadmap per districarsi nella diagnosi e nella terapia. Questa mattina a Roma in Senato sono state presentate le Linee guida nazionali per la diagnosi e la terapia e il follow-up della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme, promosse dalla Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige) e pubblicate dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Il documento punta ad aiutare i medici e gli specialisti ad intercettare e gestire i possibili pazienti celiaci che hanno necessità di una diagnosi e di iniziare una dieta senza glutine.

“Le malattie dell’apparato digerente rappresentano la terza causa per ricovero ordinario in Italia – ha spiegato Luca Frulloni, presidente Sige e professore ordinario di Gastroenterologia dell’Università di Verona – e hanno un notevole impatto anche sull’attività di medicina generale. La stesura delle linee guida sulle malattie gastrointestinali più frequenti rappresenta un tentativo di fornire a tutti i medici uno strumento idoneo per migliorare la diagnosi e la cura dei pazienti e per contenere la spesa sanitaria”.

Tra i punti chiave evidenziati dagli esperti che hanno curato le linee guida: “Non iniziare la dieta priva di glutine prima di completare l’iter diagnostico” ed “eseguire la corretta sierologia degli anticorpi antitransglutaminasi IgA e IgA totali”, ma soprattutto “non fidarsi dei test delle intolleranze alimentari”. Questo documento presentato oggi “sarà utile per i medici di medicina generale e per i pediatri – ha sottolineato la senatrice Elena Murelli, componete della Commissione Affari sociali, sanità e lavoro pubblico e privato del Senato e promotrice dell’Intergruppo parlamentare su malattia celiaca e allergie alimentari – Serve fare informazione attraverso i media perché a rendere difficile la vita ai celiaci è ancora la discriminazione. Molti li guardano con sospetto, pensando che la dieta senza glutine serva solo a dimagrire”. (segue)