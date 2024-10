Salute, Mele (Lundbeck): “Occuparsi di neuroscienze è anche abbattere stigma attorno alle patologie del Sistema nervoso centrale”

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – “Parlare e occuparsi di neuroscienze significa anche cercare di abbattere lo stigma attorno alle patologie del sistema nervoso centrale. Lundbeck è un’azienda multinazionale farmaceutica che da oltre 70 anni è impegnata nell’ambito delle neuroscienze. Iniziative come quella a cui abbiamo avuto il piacere e l’onore di assistere ci consentono di avvicinare il grande pubblico, con un linguaggio semplice e potentissimo, allo stesso tempo: quello dell’arte. Con ‘Pinocchio: una favola alla rovescia’ la compagnia del Teatro Patologico ci ha fatto vivere emozioni straordinarie: la bellezza delle scenografie, la straordinaria capacità degli attori, la bellezza dei costumi, ci hanno immerso in un mondo di unicità. Queste sono iniziative che come azienda portiamo avanti affinché si possa veramente valorizzare l’essere unico di ciascuno di noi”. Lo ha detto Tiziana Mele, amministratore delegato Lundbeck Italia in occasione dello spettacolo che si è svolta ieri sera al Teatro Parioli di Roma. L’evento è realizzato grazie al contributo non condizionato di Lundbeck Italia, con il patrocinio del Senato, del ministero della Salute, dell’Iss, del Cng, Consiglio nazionale giovani e di Università Tor Vergata.