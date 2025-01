Salute: psicologo sport, su Sinner ‘pressione enorme per confermarsi, sa come vincerla’

7 Gennaio 2025

Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) – Il ritorno in campo in Australia del numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, con una vittoria in due set agli Opening Week degli Australian Open “conferma quanto sia in fiducia e determinato nel continuare il suo trend da leader del tennis mondiale. Nel 2024 ha dimostrato di aver affrontato la bufera del doping in modo resiliente e adattandosi senza perdere il suo assetto. Ecco perché è chiaro che il giocatore, ma soprattutto l’uomo, sa come vincere l’enorme pressione che avrà nel dover confermarsi come vincitore del primo slam dell’anno e come numero uno della classifica”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Pietro Bussotti, psicologo dello sport e coordinatore di Psicologia dello sport dell’Ordine degli psicologi dell’Umbria.

“Si è ricaricato passando il Natale in famiglia e poi allenandosi con il suo team che è poi una delle sue armi vincenti – prosegue Bussotti – Circondarsi di persone di fiducia con cui condividere vittorie e momenti più difficili. Ognuno di noi si mostra resiliente davanti alle situazioni avverse, ma in Sinner questo elemento diventa la determinazione della consapevolezza del percorso fatto fino ad oggi: ogni esperienza – positiva o negativa – diventa la possibilità di apprendimento che viene poi usata nell’affrontare il prossimo obiettivo”.

“Oggi è la conferma come campione degli Australian Open 2025. Sinner, seppur molto giovane, è abile in una cosa che nell’ambito psicologico si chiama definire i limiti e i confini. E’ bravo nell’evitare le sovrapposizioni improprie tra privacy e ambito pubblico, sa ricaricarsi con piccole cose, riesce a stare in sintonia con il team e ha distendersi con la famiglia. Il suo segreto – conclude lo psicologo dello sport – è un mix di esperienza-resilienza e consapevolezza, alchimia perfetta per affrontare ogni pressione”.