Salute: sovrappeso 1 bimbo su 3, campagna social Iss per stili di vita migliori

Novembre 23, 2022

Milano, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Dieta ipercalorica, poco movimento. Risultato: in Italia quasi un bimbo su 3 è sovrappeso, secondo i dati della sorveglianza ‘Okkio alla salute’ coordinata dall’Istituto superiore di sanità, che per migliorare gli stili di vita dei giovanissimi lancia oggi una campagna social rivolta ai bambini in età scolare e alle loro famiglie. ‘La salute si costruisce da piccoli’ è il titolo e il messaggio dell’iniziativa, promossa dal Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (Cnapps) dell’Iss e dall’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, e finanziata dal ministero della Salute nell’ambito del progetto ‘Guadagnare salute’ del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm).

La campagna – informa l’Iss – prevede la divulgazione social, in appuntamenti cadenzati ogni 10-15 giorni, di 9 video, 74 pillole informative, 3 infografiche e 2 video-panoramiche su alimentazione, attività fisica, sedentarietà ed eccesso ponderale, e 9 schede informative con approfondimenti su colazione (un bimbo su 10 non la fa e quasi 4 su 10 la sbagliano), mobilità attiva (solo un bambino su 4 va a scuola a piedi o in bicicletta), merenda (più della metà dei bimbi la fa troppo abbondante a metà mattina), attività motoria a scuola (quasi la metà delle classi non svolge le 2 ore di esercizio fisico raccomandate), corretta alimentazione (il 29% dei piccoli è ‘XL’), consumo di frutta e verdura (un bambino su 4 non le consuma ogni giorno), movimento (un bimbo su 5 non lo fa quotidianamente), consumo d’acqua (un bambino su 4 beve ogni giorno bibite zuccherate e gassate) e sedentarietà (quasi la metà dei bimbi passa più di 2 ore davanti a Tv o a videogiochi, tablet e cellulari).

La condizione di sovrappeso “è spesso correlata a uno stile di vita che combina un’alimentazione troppo calorica e uno scarso livello di attività fisica – afferma Giovanni Capelli, direttore Cnapps – Riflettere su questi aspetti è quindi fondamentale per promuovere salute e benessere di tutta la famiglia. Sappiamo infatti che l’ambiente di vita può facilitare e favorire la salute: scuola, lavoro, comunità possono offrire occasioni per compiere scelte salutari, ma sta anche a noi trovarle. Quando in famiglia scegliamo un comportamento a favore della salute, possiamo diventare un esempio positivo per i nostri figli. D’altra parte, le abitudini acquisite negli anni della crescita sono quelle che tendono a essere mantenute anche da adulti”. Come recita lo slogan della campagna, appunto, “la salute si costruisce da piccoli”.